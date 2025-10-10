Alexia Grousson

Le 29 septembre, Impact ON a tenu sa 61e assemblée générale annuelle (AGA) en format virtuel. Cette activité a permis aux membres et partenaires de revenir sur une année particulièrement marquante, placée sous le signe de la transition, du renouvellement et d’un engagement renforcé envers l’économie sociale, tant au Canada qu’à l’international.

Dans son mot d’ouverture, la présidente Christina Clark a souligné que l’année 2024–2025 avait été une étape charnière pour l’organisation. « Impact ON a consolidé son rôle de leader dans l’économie sociale et coopérative, en mettant de l’avant l’accompagnement des jeunes et des femmes entrepreneures, le renforcement des compétences, l’établissement de partenariats à l’échelle nationale et internationale, ainsi qu’une participation active à de grands forums mondiaux », relate-t-elle.

Cette période a aussi été marquée par une transition majeure à la direction générale, avec le départ de Julien Géremie après 15 années à la tête de l’organisation. Christina Clark a salué son engagement et a présenté cette succession comme une opportunité d’entrer dans une nouvelle phase de croissance, fondée sur « l’agilité, la coopération et l’innovation » pour bâtir une économie plus inclusive et durable.

Pour sa part, le nouveau directeur général, Félix Corriveau, a insisté sur la résilience d’Impact ON dans un contexte économique mondial incertain. Il a affirmé que l’organisation avait su démontrer « sa pertinence et l’impact de ses actions », notamment en soutenant des centaines d’entrepreneurs, en contribuant à la création d’emplois de qualité, et en offrant des formations à des milliers de personnes. Pour lui, ces initiatives traduisent une volonté claire : « construire une économie sociale alignée sur les besoins des collectivités, notamment francophones et bilingues du Canada ».

Tout au long de l’année, Impact ON a multiplié les actions structurantes. Parmi les faits saillants : la tenue du Salon des femmes entrepreneures sociales qui a mis en lumière la diversité des parcours féminins en entrepreneuriat, et la célébration du 60e anniversaire lors d’un gala ponctué par la remise des Prix d’excellence collective Desjardins.

À l’international, l’organisation a participé à la Conférence mondiale de l’Alliance coopérative internationale à New Delhi. En interne, elle a également investi dans le développement professionnel de ses équipes en organisant deux formations-clés portant sur la gestion des ressources humaines et la planification stratégique.

Sur le terrain, plusieurs programmes ont été déployés ou poursuivis. Parmi eux, une nouvelle cohorte de préincubation entrepreneuriale, le programme Fierté d’entreprendre destiné aux communautés 2SLGBTQIA+, et le programme Élan F, toujours actif à Hamilton auprès des francophones nouvellement arrivés. En partenariat avec le ministère de l’Éducation, l’organisme a aussi offert 222 ateliers de littératie financière, rejoignant près de 9000 élèves.

L’année a également été marquée par un engagement renforcé envers le développement régional et communautaire : un plan stratégique pour l’ACFO Témiskaming, une étude sur les services en français dans la région de York ainsi que des études pour le Collège Glendon et pour l’Association des francophones du Nunavut, portant sur les réalités des femmes francophones du territoire. Impact ON a aussi joué un rôle dans la désignation d’une deuxième Communauté francophone accueillante.

Par ailleurs, pour une 30e année consécutive, l’organisme a assuré l’administration du programme Jeunesse Canada au travail, et a contribué à l’organisation de l’Institut annuel de l’Association des éducateurs coopératifs sous le thème Cultiver la coopération.

Enfin, tourné vers l’avenir, Impact ON a exprimé son intention d’élargir sa portée à l’international. En 2025, l’organisation a participé à deux événements majeurs : le Global Co-op Innovation Summit (Portugal) et le Global Social and Solidarity Economy Forum (France), affirmant ainsi sa volonté de continuer de faire rayonner l’expertise canadienne en économie sociale et de tisser des alliances durables au-delà de ses frontières.

Le nouveau conseil d’administration est composé de : Christina Clark (présidente), Lucie Huot, Joël Santos, Pierre Dorval, Bululu Kabatakaka, Sonia Macaluso, Patrick Therrien et Pascal Billard.

Photo (Crédit Impact ON) :Félix Corriveau