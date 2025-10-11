Le 30 septembre, les équipes du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) se sont réunies pour honorer la mémoire des enfants disparus, soutenir les survivants et affirmer leur engagement collectif envers la vérité et la réconciliation.

Dans les bureaux du CFGT, tout comme dans leurs centres ON y va, le personnel et les enfants ont porté le chandail orange. Les plus jeunes ont exprimé leur solidarité à travers des activités de peinture et de coloriage, rappelant l’importance d’impliquer toutes les générations dans ce travail de mémoire.

« Ce geste d’unité va bien au-delà du symbole. Il traduit notre volonté, en tant qu’organisation francophone, de nous éduquer, de sensibiliser et de faire vivre une culture de respect, de vérité et de justice. Ensemble, nous portons la responsabilité de bâtir une mémoire partagée », indique l’équipe du CFGT sur ses réseaux sociaux.

Photo (Crédit : CFGT) : Le personnel du CFGT porte le chandail orange