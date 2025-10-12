Richard Caumartin

L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) accueillait ses membres de partout au pays pour son 78e congrès les 2 et 3 octobre à Markham. Ce grand rassemblement des responsables de l’éducation francophone a pour but de célébrer les succès de certaines personnalités du milieu et de partager les réussites et les défis de chacun.

Ce rendez-vous annuel a permis également de souligner et de célébrer la contribution exceptionnelle de cinq Franco-Ontariens à l’éducation de langue française. Patrick Bergeron et Martin Laporte ont reçu le Prix Passeur culturel « pour leurs interventions auprès des élèves, renforçant la vitalité de la langue et de la culture ».

Trois autres personnalités ont été nommées membres honoraires de l’ACELF pour leur collaboration avec l’organisme national, enrichissant les ressources en éducation francophone. Il s’agit d’abord de Brigitte Bergeron, une femme rassembleuse qui a aidé l’organisme dans la mise en œuvre de sa mission et pour entrer en contact avec des réseaux convoités.

Puis Phyllis Dalley, une femme résiliente spécialiste en sociolinguistique qui a centré ses travaux de recherche et ses interventions à la pédagogie, au langage et aux pratiques langagières dans les écoles. Personnalité novatrice, Mme Dalley a contribué au modèle de construction identitaire de l’ACELF.

Claire Thibideau, bien connue dans la région de Toronto puisque pendant une trentaine d’années, elle a été enseignante, conseillère pédagogique, directrice d’école et directrice du Service de construction identitaire au Conseil scolaire catholique MonAvenir. Ses contributions à l’ACELF sont nombreuses en 22 ans au cours desquelles elle a été membre du comité des outils pédagogiques, accompagnatrice du groupe de direction et membre du comité de programmation des Stages de perfectionnement.

« Par des actions parfois petites, parfois grandes, mais surtout par un engagement constant, nos lauréats ont transformé la vie des jeunes, de leurs collègues, de leur communauté éducative et même au-delà. Aujourd’hui, nous reconnaissons le profond impact positif de ces gens. Ils sont une source d’inspiration et nous rappellent le pouvoir d’action que chacun détient par ses simples gestes du quotidien », conclut Marcel Larocque, président de l’organisme.

Photo (Crédit : ACELF) : Martin Laporte a reçu le Prix du Passeur culturel.