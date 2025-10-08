Le Français pour l’avenir a tenu son assemblée générale annuelle à Ottawa le 22 septembre, marquant 28 ans d’accompagnement de la jeunesse canadienne sur son chemin vers le bilinguisme.

À cette occasion, Ania Kolodziej a été réélue sans opposition à la présidence du conseil pour un nouveau mandat. Les mandats de Michel Samson et Gillian Blackmore ont également été renouvelés en tant qu’administrateurs. Par ailleurs, Nicolette Belliveau a été nommée secrétaire. Le Français pour l’avenir exprime sa gratitude à Alec Boudreau et Denis Fontaine, qui quittent le conseil après respectivement huit et douze années de service dévoué et remarquable.

Dans le même élan, trois nouveaux membres se joignent au conseil : Krysta Cook (Ontario), Catherine McDonald (Québec) et Patrick Arsenault (Territoires du Nord-Ouest). Leur engagement, leurs expertises et leur passion envers la mission du Français pour l’avenir sont autant d’atouts qui viendront renforcer le travail du conseil.

L’assemblée a notamment été marquée par la contribution des fondateurs de l’organisme ; Lisa Balfour Bowen, présente en personne à l’assemblée pour apporter son soutien indéfectible au conseil et à l’équipe, et John Ralston Saul, présent par le biais d’un message vidéo inspirant qui a donné le coup d’envoi de l’assemblée.

L’organisme a dressé le bilan de son exercice 2024–2025, une année marquée par un succès notable des programmes destinés aux jeunes et aux enseignants. Une augmentation significative de la participation a été constatée, signe que les initiatives répondent aux besoins des jeunes de 12 à 18 ans désireux d’améliorer et de vivre leur français.

Reconnu pour ses programmes phares tels que les Sessions franconnexion, le Concours national de rédaction et le Forum national des jeunes ambassadeurs, l’organisme a rejoint plus de 55 000 jeunes en 2024-2025, soit une hausse de 37,5 % par rapport à l’année précédente.

Fort de cette progression et guidé par son plan stratégique 2024-2028, Le Français pour l’avenir aborde l’exercice 2025-2026 avec confiance et ambition, dans l’objectif de sensibiliser un nombre croissant de jeunes à la francophonie canadienne et de renforcer leur fierté linguistique.

Texte : Le Français pour l’avenir

Photo : Le conseil d’administration de l’organisme (Crédit : Le Français pour l’avenir)