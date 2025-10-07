Le 25 septembre, les administrateurs et membres de la Communauté du Trille blanc (CTB) ont participé à l’organisation de l’une des plus belles célébrations de l’Association des francophones de la région de York. Sous le signe de l’unité, de la fierté et de la vitalité, le drapeau franco-ontarien a été hissé haut dans le ciel pour marquer son 50ᵉ anniversaire.

Cet événement restera gravé comme un moment de rassemblement où toutes les générations se sont unies autour de l’héritage franco-ontarien et de l’avenir en français.

Les élèves des écoles Le-Petit-Prince, Ascension, La Fontaine, Académie de la Moraine et Norval-Morrisseau étaient nombreux et ont illuminé cette célébration par leur énergie et leur fierté. Ensemble, ils ont démontré que la francophonie brille de toutes ses forces dans la région de York.

Photo (Crédit : CTB) : Les élèves devant l’hôtel de ville de Vaughan