Richard Caumartin

Pour clôturer la programmation 2025 de Francophonie en Fête, l’organisme accueillait le 27 septembre, en première partie du spectacle de l’humoriste Anthony Kavanagh au théâtre Paradise, la jeune actrice et artiste québécoise Magalie qui présentait un extrait de son spectacle solo Homecumming.

« Mon texte parle d’une femme qui perd l’habileté d’avoir des orgasmes, et donc se perd », explique la comédienne en entrevue avec Le Métropolitain et qui s’est inspirée de faits vécus. C’est l’histoire d’une francophone qui expérimente sa vie amoureuse et sexuelle à l’extérieur du Québec, donc au Canada anglais et le Homecumming, ce sont les retrouvailles, un jeu de mots pour dire que l’héroïne veut retrouver ses orgasmes, retourner à sa joie de vivre et revenir à son bonheur naïf de l’époque où elle était plus jeune.

« Ça fait deux ans que je présente ce spectacle au Festival Fringe de Montréal, la première année en français seulement et l’an dernier, je l’ai offert également en anglais à Toronto », ajoute-t-elle. Un spectacle original et inspirant qu’elle proposera en anglais au théâtre Assembly de Toronto le vendredi 3 octobre.

Le spectacle tant attendu du retour sur scène d’Anthony Kavanagh à Toronto avec sa prestation humoristique Happy a suivi. L’humoriste pose la question à l’auditoire : « Êtes-vous heureux? »

Après cinq années d’absence sur scène, Anthony Kavanagh admet que son public est sa drogue. Il ne peut pas s’en passer. Son nouveau spectacle déborde d’énergie, de gags autant sonores que mimiques, ses textes sont hilarants et personne dans l’enceinte du théâtre Paradise n’a résisté à cet humour parfois tranchant, parfois visuel qui tire parti de l’exagération, de l’absurde et des caractéristiques propres aux dessins de caricatures ou de bandes dessinées pour provoquer le rire.

Anthony Kavanagh a été hilarant et très généreux envers ses admirateurs avec qui il a partagé sa recette du bonheur. Un public qui certes est reparti à la maison le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

Photo (Richard Caumartin) : Anthony Kavanagh a choyé les Torontois avec son spectacle.