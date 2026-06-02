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Chrismène Dorme

Avec l’arrivée des beaux jours et des températures estivales qui s’installent déjà sur la Ville reine, Toronto bascule doucement dans une atmosphère de fête. Dans ce contexte ensoleillé, la métropole canadienne s’apprête à vivre une rencontre d’une ampleur exceptionnelle : la Coupe du monde de la FIFA. Un rendez-vous planétaire qui transformera la ville en véritable carrefour du football mondial et attirera des milliers de visiteurs venus des quatre coins de la planète.

Dès le mois de juin, l’ambiance montera d’un cran dans toute la ville. Toronto accueillera huit matchs au total, et réunira plusieurs sélections internationales de premier plan, dont le Ghana, le Panama, l’Allemagne, la Côte d’Ivoire, la Croatie et le Sénégal. Les rues, les quartiers et les lieux publics devraient rapidement se teinter des couleurs des différentes nations participantes.

Le Canada donnera le coup d’envoi de sa participation le 12 juin, avec un premier match très attendu face à la Bosnie-Herzégovine. Ce sera un moment symbolique pour les supporteurs canadiens, qui espèrent voir leur équipe briller à domicile. Le 17 juin, le Ghana affrontera le Panama dans une rencontre qui promet déjà de l’intensité, avant un autre duel de haut niveau le 20 juin entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire. Le 23 juin, la Croatie et le Panama seront de nouveau en action, tandis que le Sénégal croisera l’Irak le 26 juin pour clore cette première phase de rencontres à Toronto.

Pour accueillir cet événement d’une ampleur mondiale, le stade de Toronto a été préparé afin de recevoir 45 736 spectateurs dans une atmosphère qui s’annonce électrique à chaque match. Les organisateurs et les autorités locales anticipent une forte affluence et une mobilisation importante des services de la Ville.

Au-delà de l’aspect sportif, la métropole se met aussi à l’heure de la fête. Le gouvernement provincial a récemment annoncé la prolongation des heures de consommation d’alcool, désormais permise jusqu’à 4 h du matin. Une mesure exceptionnelle mise en place pour soutenir les entreprises locales, comme l’a indiqué le procureur général Doug Downey dans un communiqué, « permettre aux restaurants et aux bars de rester ouverts plus tard signifie que les supporteurs pourront vivre pleinement l’énergie, l’excitation et l’ambiance du tournoi, ce qui sera également bénéfique pour les emplois, les entreprises locales et la croissance économique de l’Ontario ».

Dans toute la ville, des écrans géants seront installés dans les parcs, les places publiques et plusieurs lieux emblématiques afin de permettre aux fans de vivre les matchs ensemble. Ces espaces deviendront des points de rassemblement où l’ambiance promet d’être festive et conviviale.

Avec l’arrivée de la Coupe du monde, Toronto s’apprête à vivre bien plus qu’une série de matchs : un véritable moment de communion sportive et culturelle, où la passion du football fera vibrer la métropole ontarienne à l’unisson du monde entier.

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Photo : Doug Ford (au centre) a célébré l’inauguration du nouveau site d’entraînement sportif du parc Centennial qui servira de centre d’entraînement officiel aux équipes participant à la Coupe du monde de la FIFA à Toronto. (Crédit : gouv. de l’Ontario)