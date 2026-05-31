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Richard Caumartin

Malgré une journée pluvieuse, les membres du Club Richelieu du Grand Toronto (CRGT) et des résidents de Place Saint-Laurent se sont réunis dans la salle communautaire pour leur barbecue annuel dont une partie des profits est versée aux Centres d’accueil Héritage (CAH) pour les services de soutien aux aînés francophones.

En plus du repas convivial, des tirages de prix de présence étaient aussi au programme de la rencontre, dont la traditionnelle tombola « quatre tiers » avec les bouchons de liège et les billets d’entrée que les participants ont acheté pour monter la cagnotte et courir la chance de remporter un prix en argent.

Le premier tiers des profits tirés de la vente des billets du souper et du tirage est destiné aux CAH. Ces fonds servent à financer l’achat de nourriture destinée, tout au long de l’année, aux résidents de Place Saint-Laurent vivant des situations de précarité. Les trois autres tiers sont partagés également entre le Club Richelieu, la personne gagnante du tirage et une seconde personne sélectionnée au hasard. Cette dernière reçoit un reçu d’impôt puisque le don versé aux CAH est effectué en son nom.

Pour Marielle Pelchat-Morris et Nicole Cloutier, cette activité était importante pour elles malgré le mauvais temps. « J’aime ce que le Club Richelieu fait tout au long de l’année pour appuyer les personnes âgées et les jeunes, admet Mme Pelchat-Morris. C’est important d’être ici aujourd’hui et d’encourager les membres qui travaillent tellement fort pour le Club et ses œuvres. »

« Je suis membre de CAH et depuis trois ans, je participe aux activités du Club Richelieu, dont le concours oratoire pour lequel j’étais juge. De voir ces jeunes qui préparent des discours en français, je veux que ça continue, explique Mme Cloutier. Ce soir, ma présence est ma petite contribution pour aider à ce que cette compétition se poursuive. »

Ce sont des francophones convaincus et engagés qui se présentent chaque année au barbecue du Club Richelieu. Cette activité permet de renforcer les liens communautaires et de soutenir les résidents de CAH qui comptent sur ces contributions pour améliorer leur qualité de vie.

Photo : Colombe Beauregard et Denis Rioux du Club Richelieu