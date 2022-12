Le 9 décembre à l’Université de l’Ontario français (UOF), il y a eu signature d’une entente balisant le parcours de transferts de programme Techniques de médias et communications numériques (TMCN) du Collège La Cité vers le programme Baccalauréat spécialisé en études des cultures numériques (ECN) de l’UOF.

Par ce partenariat, les deux établissements d’enseignement ouvrent la porte aux étudiants de décrocher une double diplomation en quatre années d’études. Ainsi, dès septembre 2023 les diplômés du programme TMCN du Collège La Cité peuvent poursuivre des études universitaires à l’UOF afin de décrocher un baccalauréat en ECN. Ils recevront une reconnaissance de leur diplôme collégial admissible à des équivalences universitaires.

« L’entente que nous signons aujourd’hui s’adresse aux étudiants et aux futurs diplômés du programme Techniques de médias et communications numériques, qui sera offert au Collège à Toronto à compter de septembre 2023. Ces derniers pourront se voir reconnaître jusqu’à 60 crédits, ce qui signifie que l’obtention du baccalauréat en Cultures numériques sera accessible plus rapidement. Ce parcours de transfert vient enrichir les moyens et les options mis à la disposition des étudiants afin qu’ils puissent poursuivre des études universitaires, si tel est leur désir. Nous sommes fiers d’offrir un cheminement universitaire complètement en français grâce à ce protocole et de bonifier notre offre de programmes d’études spécialisées dans le secteur du numérique. Ce domaine en pleine effervescence a grandement besoin d’une main-d’œuvre compétente pour relever les défis sociaux et entrepreneurials associés aux médias, aux communications et à la culture numérique », explique Lynn Casimiro, vice-présidente à l’Enseignement et à la réussite scolaire de La Cité

« Nous sommes très fier de signer ce partenariat, le premier d’une longue série d’entente avec La Cité collégiale afin de tisser des liens étroits et durables entre nos deux établissements désireux de promouvoir et d’encourager l’accès à l’éducation post-secondaire en français en Ontario », déclare Paulin Mulatris, vice-recteur Études et recherche de l’Université de l’Ontario français.

Source: La Cité et l’UOF