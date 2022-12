L’ensemble Les Voix du cœur, sous la direction musicale de Manon Côté, était de retour à l’église Sacré-Cœur de Toronto pour le concert annuel de Noël au profit des Centres d’Accueil Héritage (CAH) le samedi 10 décembre.

Accompagnés de la pianiste Alona Mylanych, la trentaine de vocalistes ont immergé l’auditoire dans l’atmosphère du temps des Fêtes en interprétant, dans ce décor unique, les plus grands airs de Noël tels que Minuit, chrétiens et Noël blanc pour ne nommer que ceux-là.

Depuis une dizaine d’années, le groupe vocal remet la totalité des fonds recueillis pour le concert de décembre afin d’aider les aînés francophones les plus démunis par le biais de Centres d’Accueil Héritage (CAH). Un geste caritatif qui permettra à des dizaines de personnes âgées dans le besoin de vivre une période des Fêtes plus clémente.

Ce rendez-vous musical est devenu une tradition au sein de la francophonie torontoise et, à voir le nombre de personnes qui y ont assisté, cette coutume n’est pas prête de s’estomper. Que des sourires dans l’église pendant la prestation de la troupe, des personnes de tous âges qui n’ont pas manqué de fredonner avec Les Voix du cœur leurs airs favoris.

De plus, des chansons moins connues du jeune public, mais tout aussi magiques les unes que les autres dont Hiver maudit de Jacqueline Barrette et popularisée par Dominique Michel, et d’autres plus récentes telle Avant que vienne l’avalanche de l’artiste franco-ontarien Damien Robitaille. Bref un bon mélange musical à la sauce des Voix du cœur, interprété avec amour, humour et tendresse. Un spectacle qui vaut toujours le déplacement.

La prochaine prestation de l’ensemble vocal aura lieu le 3 juin 2023 au théâtre Isabel Bader sous le thème « La vie comme ça ». L’an prochain marquera également le 30e anniversaire de la troupe.

Pour tout renseignement : www.lesvoixducoeur.com