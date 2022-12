La Coopérative radiophonique de Toronto (CRT) invitait ses membres à se réunir en ligne le mercredi 30 novembre pour son assemblée générale annuelle. Christian Martel, membre fondateur de l’organisme, a été désigné pour présider l’assemblée.

D’entrée de jeu, après avoir présenté les membres du conseil d’administration (CA), la présidente de la coopérative, Judith Charest, a remercié les membres de leur présence avant de présenter son rapport.

« Comme vous le savez, la dernière année écoulée marque une transition, un changement important de la direction générale de la CRT, explique-t-elle. Beaucoup d’efforts ont été déployés par le CA et la direction générale pour mettre en place une structure de fonctionnement plus efficace. Nous avons poursuivi nos efforts afin de maintenir la bonne santé financière de la Coopérative et lui permettre sa stabilité et sa croissance. »

Pour 2023, elle expliquait que le CA et le directeur général de l’organisme, Guillaume Lorin, veulent atteindre deux grands objectifs : compléter la nouvelle planification stratégique et accélérer la diversification financière de la radio.

« Nous voulons, entre autres, proposer un contenu francophone unique, alternatif et représentatif de toute la diversité franco-torontoise, devenir un instrument de développement artistique, culturel, économique et social ainsi qu’un agent catalyseur de partenariats productifs et de projets conjoints dans la communauté », ajoute Mme Charest.

Le développement d’une approche multimédia à l’avant-garde sur le plan technologique et l’augmentation des revenus liés à la publicité sont également des objectifs importants.

Sur le plan financier, la CRT a réussi à équilibrer son budget malgré une baisse importante de ses revenus pour l’exercice 2021-2022.

Après l’approbation du bilan financier, la direction générale a présenté son rapport.

« Il est vrai que la pandémie et le télétravail des deux dernières années ont rendu la tâche plus que plus difficile, constate M. Lorin. Cependant, tout en assurant la reddition des comptes et rapports, nous avons rapidement mis en place un calendrier pour rattraper le temps perdu, et mener à bien les projets spéciaux, notamment Stop Racisme d’abord (Patrimoine), et Droit de réponse que nous venons de terminer et avons diffusé sur toutes nos plateformes. J’ai développé plusieurs concepts créatifs pour des projets de subvention, dont certains tel Nos francophones ont du talent (Ontario) ont été approuvés. »

« J’ai également focalisé mon attention sur la modernisation de nos offres commerciales et de services, avec le développement de propositions à l’intention du monde de l’éducation et la mise en place d’ateliers pédagogiques, ou la rédaction d’un nouveau kit média. Afin d’inscrire nos médias dans le présent et de faire peau neuve, nous avons lancé en mai une nouvelle identité visuelle, plus jeune et plus moderne, avec un nouveau logo et une charte visuelle renouvelée. Nous avons aussi lancé en juin de toutes nouvelles applications mobiles, gratuites, sur Apple et Google Play.

« Nous avons réalisé de nouveaux identifiants radiophoniques, avec des membres de la communauté et des artistes canadiens francophones, créé un comité de programmation et réalisé le lancement de la nouvelle grille de programmes en octobre dans les studios. Notre programmation est un reflet de la diversité francophone de Toronto. »

La rencontre a pris fin avec l’élection par acclamation de Jose Bertrand au sein du conseil d’administration.