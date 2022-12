Le mercredi 30 novembre avait lieu la huitième édition du Challenge Entrepreneur de l’Association des anciens des grandes écoles de France (AAGEF) au campus Glendon de l’Université York.

Trois entrepreneurs finalistes ont présenté leur entreprise ou leur projet devant 150 décideurs du Grand Toronto et de l’Ontario et un jury de personnalités du monde économique.

L’AAGEF, qui a pour mission de faciliter et d’encourager le réseautage entre les membres et diplômés des grandes universités françaises et canadiennes, vise aussi à accroître la reconnaissance des grandes écoles françaises dans le milieu des affaires de la province.

« Depuis huit ans, c’est notre plus grand événement, explique Bruno Lebeault, président de l’AAGEF Ontario. Cela ressemble à l’émission Dans l’œil du dragon de Radio-Canada.

Au cours de l’année, des entrepreneurs déposent leurs projets pour le concours et nous avons reçu une trentaine de propositions pour cette édition. Les trois meilleurs sont retenus et ils ont 13 minutes pour présenter leur projet devant un jury composé de trois personnalités du monde des affaires et 150 dirigeants d’entreprise. »

À la suite de leur présentation, les membres du jury leur posent alors quelques questions et à la fin du processus, ils quittent pour délibérer et choisir le projet qui méritera le grand prix du jury. Pendant qu’ils délibèrent, les dirigeants d’entreprise votent, par le biais d’une application spéciale sur leur téléphone, pour le grand prix de l’auditoire.

« Pendant les délibérations, nous avons entendu le témoignage de Nadia Ladak, PDG de Marlow et gagnante du Challenge en 2021. Elle a expliqué les succès qu’elle a obtenus depuis l’an dernier et ce que sa participation lui a apporté », poursuit M. Lebeault.

Cette année, le grand prix du jury a été remis à Rae Massop d’Aworie Canada, soit une bourse complète pour une maîtrise en administration des affaires offerte par le Valar Institute. Le grand prix de l’auditoire, un coffret de l’entreprise Rumit Yourself et une somme de 500 $, a été remporté par Ajamu Attard.

L’animateur de l’événement était Edmond Mellina, président de Orchango, et les juges étaient Stéphanie Veyrun-Manetti (DG de Sanofi), Adrienne Pagot-Gerault (DG de Lactalis Canada) et Dave Spagnolo (président de Systra Canada).

Alex Brodbeck, vice-président du Valar Institute, a remis le grand prix du Jury et le consul général de France à Toronto, Tudor Alexis, a remis le grand prix de l’auditoire et a reconnu l’importance du concours, le rôle et la qualité de ce qu’organise l’AAGEF à Toronto depuis huit ans.

« L’objectif est vraiment de soutenir les projets innovants. Nous avons même des investisseurs qui viennent chaque année pour aider les candidats avec leurs projets. Ce sont deux heures de réseautage autour d’un cocktail pour échanger des renseignements, créer des collaborations et échanger des idées », conclut le président de l’AAGEF.

La prochaine édition sera présentée encore à Toronto le 29 novembre 2023 et l’endroit reste à déterminer. Pour plus de renseignements, www.aagefontario.org.