Le mardi 17 septembre, au centre Frank McKechnie de Mississauga, l’organisme Retraite active de Peel invitait ses membres et leurs amis à une première activité après les vacances estivales. Procéder au dévoilement de la programmation d’automne constituait le point d’orgue de cette rencontre conviviale.

Au menu de ces quelques heures passées ensemble, des jeux de société et un dîner. Une session de pickleball (un sport s’apparentant au tennis mais adapté aux aînés) était aussi à l’horaire mais le gymnase du centre normalement consacré à cet effet n’était pas encore prêt à accueillir les joueurs. Qu’à cela ne tienne! Les participants ont eu bien du plaisir à se retrouver et à jaser.

Pour les organisateurs, l’intérêt de cette journée reposait également dans la promotion des activités de l’organisme. Les participants, qu’ils soient déjà membres ou pas, pouvaient d’ailleurs s’inscrire sur place aux diverses activités. Retraite active compte 95 membres en règle mais sa liste de contacts comprend environ 150 noms. L’organisme ne jouait donc pas sa survie avec ces « portes ouvertes » puisqu’il peut déjà compter sur l’appui et la participation de nombreux francophones. Par contre, recruter de nouveaux membres n’est certes pas une chose à laquelle se refuserait un acteur du milieu communautaire et l’équipe de Retraite active est confiante d’élargir le nombre de visiteurs réguliers à ses activités.

La programmation des prochains mois compte pour beaucoup dans cet optimisme. Des classiques reviennent tels que le tricot, le bridge, le pickleball, le club de lecture, etc. Mais bien des nouveautés en font aussi partie : activités physiques avec la méthode Pilates, cours de dessin, introduction à l’informatique et aux médias sociaux, etc. Des activités spéciales auront également lieu, telles une foire le 8 octobre, à laquelle sera présent le directeur général de la FARFO pour parler du Livre blanc sur les aînés, et une conférence le 16 octobre du Dr Guy Proulx qui portera sur la maladie d’Alzheimer.

« Quand tu offres quelque chose et que les gens participent, c’est encourageant de continuer », commente Lorraine Gandolfo, présidente de Retraite active. Les aînés qui se joignent aux activités trouveront également encourageant le fait de pouvoir acquérir des habiletés qui leur permettront à leur tour d’être des références auprès de leurs proches dans un domaine en particulier. Nulle surprise, donc, à ce que bon nombre de francophones de la région de Peel soient attachés à ce groupe dynamique!

PHOTO : Environ 25 personnes ont participé aux « portes ouvertes ».