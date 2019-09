Sensible aux difficultés rencontrées par les chercheurs d’emploi formés à l’étranger qui souhaitent se démarquer sur le marché du travail d’aujourd’hui, le campus Glendon a mis en place un programme de formation Relais pour les professionnels francophones. Ce programme a pour objectif d’accorder aux participants la reconnaissance nécessaire pour leur permettre de se distinguer des autres candidats aux emplois bilingues.

Conçu pour les professionnels francophones formés à l’étranger, le programme accueillera sa prochaine cohorte en novembre. Les professionnels à la recherche d’opportunités qui reflètent leur niveau d’éducation et leur expérience dans le domaine de l’administration des affaires pourront bénéficier de l’expertise reconnue de l’institution, à travers cette formation de huit mois pour compléter au terme duquel un stage à temps plein ou à temps partiel est prévu.

« Nous avons reçu un montant de 675 000 $ sur 3 ans du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, explique Jennifer Sipos, directrice de la Formation continue et du Développement des affaires à Glendon. Le programme Relais cible des jeunes adultes qui sont déjà sur le marché du travail. Il y a aussi beaucoup d’intérêt pour une deuxième carrière chez les adultes qui sont plus avancés sur le marché du travail. C’est idéal pour les professionnels francophones qui ont complété leurs études dans leur pays d’origine et qui veulent profiter de cette opportunité d’accélérer leur compréhension du milieu du travail au Canada. Relais est constitué en cinq cours, avec un stage à la fin dont un des sujets traités est la culture et réussite en milieu de travail. Ils vivront une expérience qui leur permettra de réussir en milieu de travail. Les étudiants ont le choix entre un stage à temps partiel de huit semaines ou à temps plein de quatre semaines. Chaque cours offre des périodes obligatoires de coaching, ce qui veut dire que l’étudiant profite de l’expérience professionnelle de l’enseignant. La qualité de notre programmation est excellente! »

Le campus Glendon s’engage à fournir aux participants les outils culturels cruciaux pour valoriser leur talent aux yeux des employeurs canadiens et développer les compétences transversales indispensables qui leur permettront d’adapter leur savoir technique aux transformations de demain. Les participants bénéficieront chaque semaine d’un cours de trois heures comprenant des sessions de coaching, des opportunités pratiques d’apprentissage ainsi que des applications concrètes de leurs acquis.

« Ça fait longtemps que la communauté francophone se penche sur ce problème, admet Pascal Arseneau, adjoint au Principal et responsable des Services aux étudiants. Ce programme répond à ce besoin. Grâce au travail de Jennifer et de son équipe, il y a une opportunité concrète de remplir les besoins d’employeurs de la région avec les partenaires de ce projet. »

Un de ces partenaires importants est Bilingual Source, compagnie qui recrute du personnel bilingue pour les entreprises de la région. « L’entreprise manifeste un grand intérêt dans ce programme », ajoute M. Arseneau.

« Plusieurs professionnels francophones formés à l’étranger ont de la difficulté à décrocher un emploi à la hauteur de leurs ambitions, par manque d’expérience canadienne et de qualifications recherchées par les employeurs d’ici. Le programme Relais vise à « combler le fossé entre les connaissances et compétences de ces travailleurs, et les attentes des employeurs qui recrutent des professionnels », conclut Mme Sipos. La prochaine cohorte est attendue pour novembre, et les autres sont prévues pour janvier, mars et mai. Pour plus de renseignements, visitez www.glendon.yorku.ca/pfae.