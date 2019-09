Le Cercle de l’amitié de la région de Peel tenait son assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 19 septembre dans ses locaux du complexe Notre Place à Mississauga. Ni controverse ni point en litige n’ont été soulevés et l’AGA n’a en somme servi qu’à faire le bilan de la dernière année administrative et à mettre la table pour celle qui commence.

Les deux fonctions qui occupent le haut du pavé pendant une AGA sont la direction générale et la présidence, dans ce cas, respectivement Lauraine Côté et Richard Caumartin. Ce dernier, dans son mot du président, a d’ailleurs souligné que Mme Côté s’était fait honorer par la Région de Peel en mai dernier : « Notre directrice générale a reçu le Prix Lorna-Reid de ses pairs dans le cadre du gala Raising the Bar in Peel. Ce prix souligne l’excellence de son travail dans les garderies du Cercle de l’amitié au fil des ans et sa contribution exceptionnelle à l’avancement des services à la petite enfance et au mieux-être des enfants et des familles de la région ».

Outre ses services de garde, l’organisme offre aussi une programmation culturelle pour laquelle il a récemment embauché un nouvel employé responsable de la diversification des activités. D’ailleurs, au cours des dernières semaines, les francophones de Peel ont eu un avant-goût des intentions du Cercle de l’amitié à ce chapitre avec la présentation d’une pièce de théâtre conceptuelle intitulée Les tempêtes du siècle et qui a beaucoup plu au public. Les autres activités socioculturelles grand public de l’année 2018-2019 ont été les fêtes de Noël (une pour les enfants et une autre pour les adultes) et le carnaval d’hiver Joie de vivre.

Le programme pour aînés Nouveaux Horizons a dominé la programmation avec des rencontres mensuelles portant sur la culture autochtone, la fête des Rois, la Saint-Valentin, etc. Le Cercle de l’amitié a pour une autre année chouchouté les personnes âgées mais cette belle aventure ne sera malheureusement pas à l’agenda de l’organisme pour 2019-2020.

Côté finances, rien de particulier n’est venu inquiéter l’assistance. Bien au contraire, l’organisme est en bonne situation financière. L’AGA a aussi été l’occasion d’élire le conseil d’administration qui est dorénavant composé de Jean-Jacques Naigum, Richard Caumartin, Linda Cooke-Weaver, Patrick Eustasie, Joséfa David, Gaëtan Triggiani, Rajiv Bissessur et Mohammad Hussain. Qui plus est, un autre administrateur se joindra bientôt à l’équipe pour combler le poste de trésorier. Ce sont eux qui porteront le Cercle de l’amitié vers de nouveaux sommets jusqu’à l’an prochain.

PHOTO : Le conseil d’administration. De gauche à droite : (assis) Jean-Jacques Naigum, Richard Caumartin et Linda Cooke-Weaver; (debout) Patrick Eustasie, Joséfa David, Gaëtan Triggiani, Rajiv Bissessur et Mohammad Hussain