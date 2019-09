Du 20 au 22 septembre, Francophonie en fête conviait les Torontois à une série de concerts gratuits. Le quartier de La Distillerie a été le théâtre du lancement de cet événement annuel et c’est également entre ces bâtiments pittoresques qu’une fin de semaine complète a été consacrée à la musique de langue française.

Animée par Abel Maxwell, l’ouverture du festival a rassemblé une foule mouvante, bon nombre de spectateurs s’arrêtant quelques minutes pour écouter une chanson ou deux ou un artiste en particulier, de sorte qu’il est difficile d’estimer combien de gens ont profité du concert en ce lieu très passant.

Trio Hassiba

Les organisateurs avaient également pensé à ceux qu’une fringale pourrait tenailler en offrant hors-d’œuvre et crudités, un accompagnement incontournable dans le cadre de cette activité à mi-chemin entre un spectacle et un cocktail. L’ambiance était très animée en cette première journée de la mouture 2019 de Francophonie en fête, certains spectateurs n’en étant visiblement pas à leur première expérience tandis que d’autres découvraient cet événement qui en est pourtant à sa 14e édition.

S’il n’est pas rare de s’y perdre dans l’abondance de festivals à Toronto, il est encore plus déroutant de faire le décompte des artistes résidant dans la Ville reine et sa banlieue. C’est dans ce vaste réservoir de talents que puise Jacques Charrette, directeur général du festival, au gré de ses contacts amassés au fil de sa longue expérience dans le milieu culturel. La programmation de Francophonie en fête est donc toujours riche et variée et ne déçoit pas son public.

Tobe Mbarga

L’ouverture offrait d’ailleurs un bon échantillon de styles musicaux. La formation Trio Hassiba a ainsi offert une prestation instrumentale aux accents latins. Tobe Mbarga a de son côté alterné avec élégance le répertoire français et africain. Le duo Mouton noir a partagé avec aisance son éventail d’émotions tandis que le groupe SOA a transporté les spectateurs dans son univers jazz et soul.

Le soleil était au rendez-vous pour ces premiers concerts et il a été de retour pour tous les autres. Ce ne sont pas moins de 16 groupes ou artistes solos qui se sont succédé en deux jours, chacun disposant de 30 minutes pour émerveiller le public. Cette formule pratique permet de maintenir les festivaliers en haleine tout en leur permettant de découvrir un maximum d’artistes talentueux. C’est ainsi que Daniel Nebiat, Hassan el Hadi, Welcome Soleil, Kyris, Swamperella et bien d’autres étaient de passage dans le quartier de La Distillerie, recevant l’écoute attentive des festivaliers et celle distraite mais non moins curieuse des nombreux touristes. La francophonie torontoise était décidément bien représentée!

PHOTO: Spectateurs et passants se sont laissé séduire par les artistes.