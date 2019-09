Le gouvernement de l’Ontario appuie les champions olympiques et paralympiques de demain en investissant dans les programmes d’entraînement et de performance de haute qualité offerts par l’Institut canadien du sport de l’Ontario (ICSO) et la Coaches Association of Ontario (CAO).

« Les athlètes de l’Ontario comptent parmi les meilleurs au Canada et dans le monde, a déclaré Lisa MacLeod, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Grâce à l’engagement de nos partenaires sportifs, l’Institut canadien du sport de l’Ontario et la Coaches Association of Ontario, nos athlètes continueront d’offrir des performances de calibre mondial sur la scène internationale comme ils l’ont fait aux Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2019. »

Un financement de 8,2 millions de dollars sur deux ans accordé à l’ICSO permettra d’offrir une formation et un perfectionnement de la plus haute qualité aux membres des équipes olympiques ou paralympiques canadiennes, qu’ils soient émergents ou déjà en place, ainsi qu’à plusieurs des organismes provinciaux de sport de l’Ontario. La CAO recevra 1,1 million de dollars cette année pour appuyer la formation et le perfectionnement professionnel des entraîneurs.

« Au nom de l’Institut canadien du sport de l’Ontario, j’aimerais remercier le gouvernement de l’Ontario pour son soutien et son financement continus de l’ICSO et du sport de haut niveau en Ontario, a déclaré Debbie Low, présidente et chef de la direction de l’Institut canadien du sport de l’Ontario. L’appui financier fourni par le gouvernement de l’Ontario finance directement le programme de l’Initiative en sport de haut niveau de l’Ontario de l’ICSO, qui comprend le soutien des postes clés du personnel de l’ICSO et 36 rôles d’entraîneur et de leadership technique dans les OPS de l’Ontario. Les récents résultats des athlètes affiliés de l’Ontario et de l’ICSO aux Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2019 témoignent du financement et du soutien que nous recevons dans le système sportif de l’Ontario. »

« Au nom de la Coaches Association of Ontario, nous aimerions remercier le gouvernement de l’Ontario pour son soutien continu, a déclaré Jeremy Cross, directeur général de la CAO. De leur première expérience dans le sport à leurs performances de pointe, les athlètes de l’Ontario sont soutenus par des années de travail d’entraîneurs dévoués. Nous sommes fiers du rôle important que jouent les entraîneurs dans le développement des athlètes partout dans la province. »

« L’Ontario offre le monde dans une province, ce qui en fait l’un des meilleurs endroits où vivre, s’entraîner et compétitionner en tant qu’athlète, a déclaré la ministre MacLeod. Notre gouvernement continuera d’appuyer les athlètes dans leur poursuite de l’excellence et nous avons hâte de célébrer leur succès aux Jeux d’été de l’Ontario de 2020. »

SOURCE : gouvernement de l’Ontario