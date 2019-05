Le 22 mai dernier, Retraite active tenait son assemblée générale annuelle (AGA). Un peu plus tôt, la présidente, Carmen Gauthier, avait fait remarquer à l’assistance : « L’AGA, c’est un moment privilégié qui nous permet de resserrer nos liens et de renforcer notre sens d’appartenance à un groupe, une communauté ».

Appliqué à d’autres organismes, ce commentaire semblerait un peu exagéré, la rencontre annuelle des membres et des administrateurs n’étant généralement pas perçue comme ce qu’il y a de plus enlevant. Or, du côté de Retraite active, l’intéret était palpable et les participants visiblement contents de contribuer à la réussite des activités auxquelles ils sont attachés.

Ils étaient d’ailleurs une cinquantaine – une assistance considérable pour une AGA – à s’être déplacés. Cela ne doit pas surprendre : « La dernière année a été marquée par un accroissement du nombre de participants et de nouveaux venus. On en est très fiers », a souligné Mme Gauthier.

Le rapport d’activités a levé le voile sur ce qui attire tant de monde du côté de Retraite active. L’organisme offre une riche gamme d’activités qui fait appel à la créativité des aînés et leur donne une place dans la communauté : ateliers sur la nutrition, club de tricot, initiation à l’informatique, club de lecture, conférences, etc. Les gouvernements se montrent généreux pour les programmes à destination des gens du 3e âge et cela a notamment permis à l’organisme de se faire allouer une salle deux jours par semaine au centre Frank McKechnie de Mississauga. Résultat : plus de 160 activités ont été organisées en 2018-2019. Retraite active est sur une lancée et compte dans ses rangs 90 membres, une liste de contacts de 140 personnes, environ 25 bénévoles et plusieurs partenaires.

Claire Parent McCullough et Georgette Morin

L’AGA fut aussi l’occasion de rendre hommage à deux dames ayant contribué de façon marquante à la création et au développement de l’organisme : Claire Parent McCullough et Georgette Morin. Une carte de membre honoraire à vie a été remise à chacune.

Les états financiers ont été présentés par Édith Groleau et ont révélé l’appui dont bénéficie l’organisme : 30 000 $ en subventions ont constitué l’essentiel de ses revenus qui lui ont permis de s’acquitter de ses dépenses et de bonifier son fond de réserve.

Il ne s’agissait que de la 2e AGA. Fondé en 2004, Retraite active n’a été incorporé qu’en 2017. Auparavant, l’organisme fonctionnait de manière plus informelle et moins contraignante. Maintenant qu’il joue dans la « cour des grands », il doit s’adapter. C’est pourquoi, afin de répondre à certaines exigeances de la Ville de Mississauga, un partenaire majeur de Retraite active, des amendements aux statuts et réglements ont été adoptés pour exiger que le conseil d’administration se conforme à un code d’éthique et pour établir un mécanisme de résolution de plaintes.

Fait qui révèle la popularité grandissante de Retraite active, une véritable élection a eu lieu pour choisir les membres du conseil d’administration, le nombre de candidats excédant celui des postes disponibles. Carmen Gauthier avait choisi de ne pas se représenter et, pour l’année qui s’amorce, l’organisme aura à sa tête Jean-Luc Bernard, Jacques Fortier, Lise Fortier, Lorraine Gandolfo, Édith Groleau, France Lemay et Françoise Myner.

Retraite active célèbrera son 15e anniversaire le 12 juin prochain, à 10 h, au centre Frank McKechnie. Considérant le fructueux cheminement de cet organisme, la fête promet d’être empreinte de fierté!

PHOTO – Le conseil d’administration, de gauche à droite : (debouts) Jean-Luc Bernard, Jacques Fortier, Lise Fortier, Édith Groleau; (assises) Lorraine Gandolfo, France Lemay, Françoise Myner