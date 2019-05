Toutes les écoles secondaires présentent sur scène des adaptations d’oeuvres connues. Cependant, bien peu se risquent à se lancer dans la création d’une pièce « de A à Z ». Or, c’est précisément ce que les élèves de l’École secondaire catholique Saint-Frère-André ont entrepris et le public torontois aura l’occasion de découvrir le fruit de leur labeur les 6 et 7 juin prochains à 19 h.

Isolés est le titre de cette comédie musicale. « Le projet a commencé l’an passé, explique Billy Boulet, enseignant et directeur artistique de la pièce. J’avais une élève qui était à ce moment en 11e année et qui cherchait un projet pour explorer sa créativité. » Celle-ci, Alice Charles, est inscrite au baccalauréat international et écrivait déjà beaucoup. Le théâtre restait cependant pour elle un champ littéraire largement inexploré et l’idée de s’y mesurer lui est apparue des plus intéressantes.

Elle s’est aussitôt mise à l’écriture, une tâche qu’elle a poursuivie au cours de l’été. « À partir de septembre, on a eu des rencontres ponctuelles pour faire le suivi de la pièce », relate M. Boulet. Pendant l’automne, Alice Charles a bénéficié d’un encadrement pour finaliser l’écriture de la pièce puis, en janvier, d’autres personnes se sont jointes au projet.

« Ce qui est intéressant avec ce spectacle, c’est que tout vient des élèves », poursuit Billy Boulet, mentionnant au passage que cette particularité revêt un intérêt pour lui-aussi à titre de directeur artistique. Ainsi, ceux qui possèdent un talent musical ont contribué à la création des chansons; la classe de design et de construction s’est attelée à la confection des décors; et grâce à un partenariat avec le Conseil des arts de l’Ontario, l’école bénéficie également de la présence d’un artiste en résidence qui a guidé des élèves dans la production d’effets multimédias.

Quant à l’histoire, elle met en scène quatre jeunes adultes qui, à l’occasion de leurs vacances passées dans un chalet en montagne, devront faire face à plus d’un mystère dont une disparition inattendue. Forcés de demeurer sur les lieux, ils seront obligés de coopérer pour composer avec les événements, une situation qui fera naître des amitiés et en émoussera d’autres.

Isolés est le cinquième spectacle du Programme spécialisé en arts. Les projets précédents se basaient sur des oeuvres déjà existantes auxquelles étaient associées certaines attentes et contraintes, ce qui ne fut pas le cas avec la production de cette année. « C’est un spectacle qu’ils se sont vraiment approprié et qui leur ressemble un peu plus », estime Billy Boulet, citant en exemples l’accessibilité du langage et le thème de l’amitié.

Deux douzaines d’élèves sont impliqués dans le déroulement du spectacle, non seulement sur scène mais aussi dans des fonctions techniques. Leurs efforts collectifs promettent un spectacle d’envergure que le public aura sous peu la chance d’apprécier.

PHOTO : Détail de l’affiche promotionnelle