Le Club canadien de Toronto recevait, le 23 mai dernier, Danièle Henkel, femme d’affaires et présidente-directrice générale des Entreprises Danièle Henkel, ayant pour champ d’activité les traitements thérapeutiques et esthétiques de la peau. Ce fut l’occasion pour l’assistance de mieux connaître le parcours de cette immigrante qui a réussi en partant de zéro.

Danièle Henkel

Née au Maroc en 1956, elle vit une jeunesse difficile mais, dans la vingtaine, obtient heureusement la chance de travailler au consulat américain en Algérie, cumulant des fonctions qui lui donnent l’occasion de se faire valoir et d’être utile à l’établissement de bonnes relations entre les deux pays. Or, les mérites qu’on lui a reconnus au cours des premières années de sa carrière sont demeurés largement inutiles dans son pays d’accueil : le Canada. Ayant immigré au Québec dans les années 1990, elle a dû passer par ce qui attend l’écrasante majorité des nouveaux arrivants : recommencer au bas de l’échelle professionnelle et sociale.

Comme beaucoup d’immigrants, cette situation a aussi poussé Mme Henkel à tenter sa chance en affaires, à la différence que, dans son cas, sa personnalité et ses aptitudes lui donnaient une longueur d’avance dans ce domaine. Malgré les embuches, un quart de siècle plus tard, elle est aujourd’hui à la tête de son propre empire en plus d’être engagée socialement pour des causes touchant notamment à l’éducation, aux arts et à la promotion de l’entrepreneuriat au féminin.

Lorsque Daniele Henkel s’est lancée en affaires, les banques ne voulaient même pas lui prêter 5000 $. Elle dirige maintenant sa propre firme spécialisée dans les technologies avant-gardistes et non invasives destinées aux centres médico-esthétiques. Qui plus est, elle développe des franchises et offre toute une gamme de services et de produits cosmétiques. Son expérience en affaires en fait une porte-parole crédible pour former la relève entrepreneuriale et c’est pourquoi elle a récemment lancé une plateforme télévisuelle numérique, danielehenkel.tv, dont la raison d’être est d’outiller les petites et moyennes entreprises et à offrir de la visibilité à ceux qui, en région, se lancent dans l’aventure commerciale.

Mme Henkel n’était pas seule sur scène : après son allocution, Étienne Fortin-Gauthier, journaliste à TFO, l’a interviewé et le public a pu en apprendre davantage sur cette femme d’exception.

PHOTO – L’assistance a écouté avec attention le récit de Mme Henkel.