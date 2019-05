Le mercredi 22 mai, en préambule de son assemblée générale annuelle, l’organisme Retraite active recevait la directrice générale du Centre francophone de Toronto. Cette visite de Florence Ngenzebuhoro avait pour objectif d’informer les aînés et retraités de la région de Peel de ce que le Centre francophone peut leur offrir en termes de services.

En effet, cet organisme torontois a récemment décidé d’élargir son rayon d’action en se dotant, en janvier dernier, d’un bureau à Mississauga (3660, rue Hurontario). Depuis, son équipe d’intervenants cherche à faire connaître les programmes du Centre francophone à ce nouveau bassin de clients potentiels.

Florence Ngenzebuhoro

Après que la quarantaine de personnes rassemblées en cette occasion aient eu le temps de jaser, faire connaissance et manger une bouchée, Mme Ngenzebuhoro a débuté sa présentation. Elle a d’abord évoqué le fait que le Centre francophone et Retraite active ont des mandats complémentaires, d’où l’intéret de nouer des liens. « Nous offrons une gamme de services complets qui entourent la famille et les individus en un même endroit », a-t-elle souligné, passant en revue les champs d’intervention de l’organisme qu’elle dirige : immigration, services à la petite enfance, soins de santé primaire et de santé mentale, etc.

Pour l’instant, trois types de programme sont offerts à partir du bureau de Mississauga : immigration, employabilité et aide juridique. Or, les choses ne devraient pas en rester là : « Notre but ultime est de développer des services pour la région de Peel-Halton », a confié Florence Ngenzebuhoro. Cela est d’autant plus vrai pour les services de santé, ce qui revêt un intéret particulier pour les personnes âgées.

La directrice générale a également rappelé la grande innovation des derniers mois : celle de l’implantation, à l’Aéroport international Pearson, de services d’immigration en français dont le Centre francophone s’est vu confier la responsabilité. Cette remarque a parachevé l’impression que la présentation de Mme Ngenzebuhoro a laissé à son auditoire quant au Centre francophone, à l’effet qu’il s’agit d’un organisme de taille ayant la confiance du gouvernement.

Petit à petit, les aînés de la région de Peel bénéficieront à leur tour de l’expertise de cet acteur incontournable de la francophonie du Grand Toronto.

PHOTO : Les aînés ont découvert la gamme de nouveaux services qui sont offerts dans leur région.