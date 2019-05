Avec sa soirée Cabaret Oh! La! La!, le Théâtre Novo a mis la barre haute. Le rendez-vous était pris à 20 h 30 le dimanche 12 mai au 120 Diner, rue Church, au cœur de la Ville reine. En arrivant, les francophones s’installent confortablement à leurs tables en attendant le début de cette quatrième édition de la soirée-bénéfice au profit du Théâtre Novo.

En entrant sur scène, Nathalie Nadon, présidente du conseil d’administration (CA) du Théâtre Novo, annonce la couleur : « Sur notre CA, nous avons beaucoup d’artistes », et tous ces artistes ont donné de leur temps et de leurs talents pour faire passer un super moment aux convives.

« Tous les fonds récoltés ce soir seront au profit du Théâtre », indique en anglais Stéphane Gaudet. La soirée était bilingue, un bon moyen d’attirer les anglophones à la cause francophone! Pour amasser encore plus d’argent, un système de « un pour toi un pour moi » a été mis en place, c’est-à-dire que les gens achetaient des billets et que le gagnant repartait avec la moitié des fonds récoltés. Et autant dire que cette technique a fonctionné.

Autre technique imparable, avoir la drag-queen Barbara Bardot. En passant entre les tables, les spectateurs qui hurlaient de plaisir lui tendaient des billets et elle les remerciait en les embrassant sur la bouche et ou en leur faisant la bise.

D’autres artistes ont foulé les planches du 120 Diner telle Karen Racicot qui est entrée sur scène en faisant une blague exceptionnelle qui fit exploser de rire le public. « Cela fait longtemps que je ne ramasse plus la poussière car c’est peut-être quelqu’un que je connais ».

Karine Ricard quant à elle, vêtue d’une mini robe à paillettes multicolores a chanté Je cherche un millionnaire de Mistinguett. Un succès présent dans le spectacle Rose, Épines, Cendres et Dentelle jouée l’année dernière à l’Alliance française et présentement en tournée en Ontario.

Il y a eu du rire, mais également des moments plus émouvants avec Christian Martel qui interpréta avec sa voix puissante et grave Jean Batailleur de Zachary Richard.

Tous les artistes de Théâtre Novo sont ultra talentueux. Les spectateurs ont passé du bon temps en leur compagnie.

PHOTO: Nathalie Nadon (à gauche) et Mélanie Paiement, les animatrices de la soirée