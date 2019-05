Janie Renée a le vent en poupe. Gagnante du prix Trille Or en tant que meilleure artiste jazz de l’année, la chanteuse vient de sortir un album composé de reprises de chansons intitulé #JesuisUFO – Je suis une Franco-Ontarienne ou une OVNI.

Franco-ontarienne, on comprend la référence mais pourquoi OVNI exactement? « Je fais du jazz et comme je ne fais pas de la musique traditionnelle franco-ontarienne, certaines personnes ne pensent pas à moi comme une artiste franco-ontarienne », glisse-t-elle. À tort, bien sûr, car l’artiste est originaire de l’Est ontarien. Et par le biais de cet album, Mme Renée crie haut et fort ses origines : « C’est un album anthologique. Dans ces temps difficiles, il faut être fier d’être Franco-Ontarien ».

L’histoire a commencé en 2017 lorsque Janie Renée sillonne l’Ontario. « Je prends souvent ma voiture pendant de longues heures et comme il n’y a pas toujours de réception radio, j’écoute de la musique. Cette fois-ci, j’avais apporté ma grosse collection de CD franco-ontariens ».

En écoutant certains de ces titres, l’artiste s’est rendu compte que beaucoup ne passaient pas à la radio en Ontario et n’avaient donc pas de plateforme de diffusion.

« Je veux que les gens sachent d’où ils viennent, raconte-t-elle. La musique franco-ontarienne a été partiellement documentée mais il y a beaucoup de choses qu’on a perdu avec le temps. On ne se souvient pas de nos artistes qui ont marqué les époques et je trouvais ça dommage. »

Avec #JesuisUFO, l’artiste y remédie et remet au goût du jour 12 titres, le plus vieux datant de 1966 et le plus récent de 1999. Des chansons pas forcément connues et c’est un choix assumé de Janie Renée.

« Ce fut un processus osmotique. J’ai pris des chansons qui illustrent l’histoire et les temps forts de la musique franco-ontarienne et des chansons qui m’ont marquée », précise la chanteuse.

Sur l’album, se trouvent des pièces telles que Viens nous voir de CANO ou Coulson de Louis Lavoie, une chanson qui n’a jamais été enregistrée. « Je l’ai souvent entendue en spectacle mais je voulais faire un signe à cette institution que représente le Coulson – bar de Sudbury. Aller au Coulson, c’était comme un passage obligé, un repaire et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre une chanson comme ça pour illustrer ce qu’on faisait à l’époque ».

Cet opus est un peu différent du reste des autres albums. « Une chanson sort par mois », confie Mme Renée. Il faudra attendre donc un an pour connaître tous les titres. Et en plus de chaque titre, le public peut visionner une vidéo qui est illustrée et montée par l’artiste, voir des dessins et écouter un podcast qui explique l’univers de chaque pièce.

#JesuisUFO est un véritable voyage à travers le temps. Pour écouter et acheter les pièces, rendez-vous sur le site de Janie Renée et sur les différents réseaux sociaux de l’artiste.