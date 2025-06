Olaïsha Francis

Retraite active de Peel a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 28 mai et 38 personnes y ont assisté. Le conseil a présenté les états financiers et partagé le rapport annuel des activités 2024-2025. Des élections ont eu lieu mais il n’y a eu aucun changement au conseil d’administration.

L’AGA a également accueilli Barbara Ceccarelli, directrice générale de Centres d’Accueil Héritage, venue partager son expertise sur les enjeux liés aux soins à domicile pour les aînés. « Mme Ceccarelli est venue informer nos aînés et nous donner une idée sur en quoi consiste le service de soins à domicile puisque nous n’en avons pas. Nous souhaitons combler ce besoin dans le futur », explique Lorraine Gandolfo, présidente de l’organisme.

Parmi les points à retenir du rapport annuel, Retraite active a offert une riche programmation communautaire, éducative et culturelle qui a attiré près de 4000 participants – une hausse de 33 % par rapport à l’année précédente. Grâce au soutien financier de la Fondation Trillium, l’organisme a pu améliorer son équipement technique, permettant le déploiement efficace d’activités hybrides (présentiel et virtuel), ce qui facilite l’inclusion de tous les membres. « Avec une augmentation notable du nombre de membres atteignant 174, Retraite active de Peel (RAP) continue de consolider sa place comme pilier essentiel des aînés francophones de la région », poursuit Mme Gandolfo.

L’organisme a aussi été choisie par la FARFO pour piloter un projet « d’éclaireurs de proximité » sur cinq ans, visant à renforcer le soutien aux aînés. Ce projet permettra notamment l’embauche d’un employé à temps partiel, pour la réussite de l’initiative. « Cela permettra de venir en aide aux personnes vulnérables qui ont besoin d’un accompagnement chez le médecin ou simplement pour prendre des nouvelles de temps à autre pour s’assurer qu’elles se portent bien », ajoute la présidente.

Puis, le programme « En avant la musique » à venir prochainement, utilisera la musique comme levier de bien-être physique et mental. Des ateliers, la création potentielle d’un groupe musical et d’autres activités sont au programme.

Pour conclure, une demande a été soumise à Revenu Canada pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance. Si acceptée, cette reconnaissance permettra à Retraite active d’émettre des reçus aux fins de l’impôt aux personnes qui envoient des dons.

Analyse des besoins

Un sondage effectué en janvier 2025 a permis d’identifier les priorités des membres (50 % y ont répondu) pour les activités physiques (aquaforme, pilates, pickleball) à 30 %, les arts et artisanat à 24 % et les occasions de socialiser en français à 16 %. Ces résultats orienteront la programmation et les priorités de développement.

Retraite active de Peel continue de démontrer qu’un organisme communautaire, même entièrement bénévole, peut jouer un rôle crucial dans le bien-être et la vitalité des aînés.

Photo (Crédit : RAP) : Jean-Luc Bernard