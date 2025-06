Denis Poirier

C’est dans le cadre élégant du One King West Hotel, en plein cœur de Toronto, que s’est tenue, le mercredi 11 juin, la traditionnelle « Soirée Québec », organisée à l’occasion de la Fête nationale du Québec. L’événement, orchestré par le Bureau du Québec à Toronto (BQT), a rassemblé plusieurs centaines de personnes issues des communautés francophone et anglophone de la région, ainsi qu’un bon nombre de représentants des corps diplomatiques de la métropole.

L’hôte de la soirée, la cheffe de poste du BQT, Marianna Simeone, a accueilli les invités avec chaleur et a présenté l’invité d’honneur de cette édition 2025, le ministre québécois de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes, Simon Jolin-Barrette. Ce dernier a profité de sa présence pour souligner l’importance de la relation entre le Québec et l’Ontario, deux provinces qui, ensemble, représentent près de 60 % de la population canadienne.

Dans son allocution, difficilement audible en raison de l’acoustique déficiente de la salle, le ministre a insisté sur le dynamisme des échanges interprovinciaux et sur le fait qu’un nombre croissant d’entreprises québécoises choisissent de s’implanter en Ontario. Un message qui se voulait optimiste et tourné vers un avenir économique et politique commun.

Plusieurs dignitaires ont assisté à la réception, notamment la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, et le ministre ontarien de l’Éducation, Paul Calandra. Leur présence témoigne de l’importance accordée à cette célébration annuelle et au renforcement des liens entre les deux provinces.

Au-delà du protocole, la soirée a été l’occasion de retrouvailles conviviales pour la communauté francophone de Toronto. Fidèle à sa réputation, la réception s’est distinguée par un buffet raffiné mettant à l’honneur les produits du terroir québécois : fromages fins, saumon et homard fumés, pâtés de foie, bouchées savoureuses et une généreuse sélection de desserts. Chaque invité est reparti avec un petit souvenir gourmand : un emballage de La Nougaterie Québec.

Marianna Simeone a conclu la soirée en remerciant chaleureusement les invités pour leur présence, rappelant l’importance de ces rencontres pour célébrer la culture québécoise et le dialogue entre provinces. Pendant plus de trois heures, la « Soirée Québec » a permis de tisser des liens, de faire rayonner les traditions et de savourer ensemble un peu du goût du Québec.

Photo : La soirée a été l’occasion de retrouvailles conviviales pour la communauté francophone de Toronto (Crédit : Jolene Zolen)