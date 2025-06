Richard Caumartin

Le conseil d’administration d’Oasis Centre des femmes a annoncé le 2 juin la nomination d’Inès Benzaghou au poste de directrice générale. Elle entrait en fonction ce même jour succédant à Dada Gasirabo qui quittera son poste le 1er octobre 2025 après avoir consacré 25 années à faire d’Oasis un lieu d’accompagnement, de solidarité et d’engagement pour les femmes francophones de la région du Grand Toronto.

Son leadership visionnaire et son dévouement indéfectible ont profondément marqué l’organisme et la communauté francophone. « Nous lui exprimons toute notre reconnaissance, et lui souhaitons une bonne retraite », déclare le conseil d’administration dans un communiqué.

Inès Benzaghou arrive en poste avec une solide expérience en consultation stratégique, en développement économique et en coaching. Depuis plusieurs années, elle accompagne des entreprises et des organismes communautaires à travers une approche ancrée dans les valeurs d’équité, de responsabilité sociale et d’autonomisation. Elle connaît bien Oasis pour avoir contribué au programme Tremplin, une initiative phare soutenant les femmes francophones souhaitant se lancer en affaires et atteindre l’indépendance financière. Particulièrement engagée pour l’autonomie financière des femmes, Inès met en avant des stratégies concrètes, inclusives et porteuses de sens.

« Elle saura poursuivre, avec passion et détermination, la mission d’Oasis Centre des femmes. Le conseil d’administration, l’équipe et l’ensemble de la communauté d’Oasis souhaitent la bienvenue à Inès Benzaghou et lui offrent tout leur appui dans cette nouvelle étape. Nous saluons également le parcours remarquable de Dada Gasirabo et lui adressons nos plus sincères remerciements », ajoute la présidente d’Oasis, Axelle Cazalets.

Photo : Au gala, Inès Benzaghou a célébré avec l’équipe d’Oasis.