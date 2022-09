Le 29 août est un jour de rentrée tout spécial à l’Université de Hearst où vient s’ajouter trois chapitres importants de son histoire. En effet, pour la première fois depuis le début de la pandémie, la vie universitaire sur les campus reprend de plus belle!

Fébriles et enthousiastes, le personnel enseignant était heureux d’accueillir la nouvelle cohorte, ainsi que les étudiants qui ont débuté leurs études en virtuel. À cette effervescence s’ajoute la toute première rentrée de la cohorte du programme intensif de Diplôme d’études supérieures en psychothérapie (DÉSP) qui a été conçu à partir du profil des compétences de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (OPAO). Enfin, le troisième chapitre et non le moindre, l’autonomie complète et entière, obtenue le 1er avril dernier par le gouvernement ontarien qui marque le dernier jalon indispensable au développement de l’Université.

Le programme de DÉSP est un programme de deuxième cycle axée sur le développement des compétences et menant à une carrière en psychothérapie. Au sortir du programme, la cohorte d’étudiantes inscrites au programme cette année pourra entreprendre une démarche d’admission auprès de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario pour obtenir le statut de membre, notamment de psychothérapeute autorisé (stagiaire).

Après 69 années d’existence, l’ajout de ses programmes d’études sur deux autres campus, la création du Groupe InnovaNor, la réforme de 2014 qui mènera à plusieurs changements profonds et importants, la diplomation de plus de 1300 personnes, puis le gouvernement ontarien qui accorde la pleine autonomie, l’Université de Hearst devient ainsi un établissement universitaire ontarien avec les mêmes droits, obligations et responsabilités que les autres universités de la province. Une célébration publique à cet égard est d’ailleurs prévue le 16 septembre prochain.

« Chaque rentrée universitaire suscite chez nous une forme très particulière d’effervescence et de fierté. C’est que nous sommes très conscients de l’engagement que nous prenons chaque année auprès de notre population étudiante. Cette année, ces sentiments sont exacerbés par le contexte encore plus spécial et positif où se trouve l’Université de Hearst », indique le recteur, Luc Bussières.

« Avec l’obtention récente de son autonomie, notre institution prend le virage le plus déterminant depuis sa fondation il y a 50 ans. C’est donc avec fébrilité que le Sénat de l’Université envisage les prochains mois avec enthousiasme et s’engage à relever les défis de nature académique liés à cette autonomie garante d’un avenir résolument prometteur », ajoute Stéphane Girard, professeur et président du Sénat.

« L’offre du DÉSP se veut effectivement un moment historique en ce sens qu’il s’agit du tout premier programme en santé offert à l’Université de Hearst et qui donne accès à un ordre professionnel. Il s’agit également du tout premier programme de deuxième cycle offert à l’Université. Le DÉSP est aussi le tout premier programme conçu pour être offert surtout à distance par notre établissement. Une dizaine d’étudiantes d’ici et d’ailleurs en province composent notre première cohorte. Nous avons déjà hâte de les compter parmi nos diplômés et de les voir contribuer à titre de psychothérapeutes dans leurs communautés respectives », déclare Sophie Dallaire, coordonnatrice du Consortium national de formation en santé.

L’Université de Hearst est une communauté universitaire à échelle humaine répartie sur trois campus nord-ontariens, soit à Hearst, à Kapuskasing et à Timmins. Spécialisée en sciences humaines et sociales, et en administration des affaires, l’Université offre une formation axée sur l’expérience. Ouverte sur le monde, elle présente un cadre d’apprentissage qui favorise la réussite d’études universitaires en francais et l’acquisition de compétences convoitées dans la sphère professionnelle, notamment par l’entremise de ses cours en bloc, de l’encadrement de son corps professoral, du caractère distinctif des apprentissages expérientiels qu’elle met de l’avant et de ses services d’appui aux étudiants.

Source : Université de Hearst