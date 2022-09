Serge Paul, agent de liaison communautaire au Conseil scolaire Viamonde (CSV) pendant une quinzaine d’années, a été embauché récemment à TFO comme chef du Développement des affaires pour la plateforme IDELLO.

Sur son site Facebook, il a pris tout le monde par surprise avec cette déclaration le 22 août dernier : « Je suis un des candidats officiels pour devenir votre conseiller scolaire pour le Conseil Viamonde dans la région de Durham. C’est un véritable honneur pour moi d’avoir cette opportunité et de pouvoir être votre voix à la table du Conseil. Il est important d’aller voter le 24 octobre 2022, je compte sur vous! »

M. Paul est père de quatre enfants qui fréquentent l’École secondaire Ronald-Marion à Pickering, lui qui habite à l’est de Scarborough. Sa candidature aux élections scolaires n’était pas dans ses plans cette année. Cependant, Sylvie Landry, qui a représenté les parents de cette région au CSV pendant de nombreuses années, dont plusieurs à titre de présidente du Conseil, ne se représente pas cette année pour des raisons personnelles. Elle a approché Serge Paul pour lui demander de se présenter, lui qui connaît très bien les besoins des francophones de la région.

« C’est un beau défi pour moi, dit le nouveau candidat scolaire. Je veux faire en sorte de rendre les écoles francophones de Viamonde plus visibles dans la région de Durham. J’aimerais que l’on mette encore plus l’accent sur la réussite, le bien-être et l’équité des élèves, un des rôles principal au niveau des conseillers scolaires. J’y arriverai en faisant ce que je fais depuis 15 ans, soit écouter les besoins des parents dans la communauté et les transmettre au niveau du Conseil. Il y a toujours des choses à améliorer! »

Serge Paul est également président de l’ACFO-Toronto, et a toujours été très présent au sein de la famille francophone du Grand Toronto. « J’y arrive parce que j’ai le soutien de ma famille, mon épouse et mes quatre enfants, pour cette cause francophone qui me tient vraiment à cœur, ajoute-t-il.

« La diversité de la communauté dans nos écoles est quelque chose que je connais bien étant donné mon background et j’espère apporter cette expérience avec moi à la table du Conseil. Ma maman vient d’Égypte et je suis moitié francophone par mon père, et moitié Égyptien. Ma grand-mère était italienne. Il y avait de l’égyptien, du français et de l’italien à la maison. Aujourd’hui, je suis encore fier d’apprendre des mots en arabe à mes enfants et mon épouse est Éthiopienne, indique M. Paul.

« Les conseillers scolaires sont des représentants locaux élus par la population et ils sont les porte-parole de la communauté en matière d’éducation. Si je suis élu, ma priorité sera la visibilité des écoles du CSV et travailler pour un organisme qui permet aux enfants qui fréquentent nos écoles d’atteindre leur plein potentiel, de même que pour le personnel scolaire. Après tout, ils sont nos premiers ambassadeurs. Des profs heureux rendent les élèves heureux! », conclut-il.

Kristine Dandavino

Le 24 octobre, Serge Paul fera la lutte à une autre candidate dans la région de Durham. Il s’agit de Kristine Dandavino, une chanteuse d’opéra mezzo-soprano, pianiste et diplômée de l’Université d’Ottawa. Mme Dandavino est d’origine autochtone, sa famille venant de Maniwaki au Québec. Elle a fait une carrière à la fonction publique pour Service Canada et enseigne aujourd’hui la musique dans son studio à Oshawa.

« Je possède une maîtrise en psychologie et cela m’aide à mieux communiquer avec les enfants, à comprendre pourquoi certaines personnes réussissent et d’autres pas, explique celle qui brigue le poste de conseillère scolaire pour le CSV. Étant mère célibataire, l’éducation est très importante pour moi et la politique a toujours été une passion. Lorsque j’ai posé ma candidature, j’étais seule sur la liste de candidats alors que du côté anglophone, il y avait déjà une douzaine de candidatures. »

Son but est d’aider les gens, que ce soient les enfants, les parents ou les enseignants. « Je crois que ce qui manque en politique est la communication. Je veux faciliter la compréhension du système d’éducation francophone auprès des parents. Peu de gens votent pour une élection scolaire et c’est en grande partie par manque d’information et de compréhension des enjeux et défis que rencontrent chaque jour les conseils scolaires et les écoles », explique-t-elle.

Mme Dandavino est bien établie à Oshawa ayant aidé plusieurs organismes du côté anglophone à amasser des fonds pour de nombreuses causes au fil des ans. « La diversité francophone en Ontario est vraiment vaste et je trouve cela extraordinaire. J’ai grandi au Québec mais je suis en Ontario depuis une trentaine d’années. Il y a de gros problèmes au niveau de l’éducation dans la province et les écoles francophones ne sont pas une priorité pour le gouvernement ontarien.

« La santé mentale est un sujet vraiment important pour moi, un dossier prioritaire que je veux mener au Conseil scolaire si je suis élue. Je veux m’assurer de combler les besoins des enfants, des parents et des enseignants pour les familles de la région », conclut-elle. Qu’elle soit élue ou non, elle assure qu’elle continuera sa mission d’aider les autres, de lutter contre la pauvreté et pour le bien-être de tout un chacun.

Photo : Serge Paul