Le gouvernement de l’Ontario a annoncé récemment le retour du service ferroviaire GO de fin de semaine, et ce toute l’année, entre la gare Union et Niagara Falls. Ce service comprendra deux allers-retours par jour et offrira ainsi aux passagers un trajet plus rapide et direct entre le centre-ville de Toronto et la plus importante destination touristique du Canada.

« Niagara Falls est un lieu touristique de renom qui attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Le rétablissement du service ferroviaire GO pendant toute l’année permettra à tous d’accéder plus facilement à cette incroyable destination et stimulera les activités des entreprises locales de toute la région. Notre gouvernement répond ainsi aux besoins des usagers du transport en commun de la région élargie du Golden Horseshoe. »

À compter de cet automne, la province rétablira les déplacements de fin de semaine en train GO entre la gare Union de Toronto et Niagara Falls, et ce, au-delà de la date de fin de saison fixée précédemment au 15 octobre 2022. Ce service, initialement lancé en 2019, a été suspendu en raison de baisses d’achalandage sans précédent pendant la pandémie de la COVID-19.

« À mesure que le nombre d’usagers revient aux niveaux prépandémiques, notre gouvernement rétablit les services pour répondre à la demande. Le service permanent de train GO vers Niagara rendra cette destination touristique encore plus accessible et contribuera ainsi à renforcer l’économie de l’Ontario, a expliqué Caroline Mulroney, ministre des Transports. Cette amélioration du service représente une autre étape importante dans la réalisation des engagements pris par notre gouvernement pour lutter contre les embouteillages en offrant un service ferroviaire GO plus fréquent dans la région élargie du Golden Horseshoe. »

Les trains du week-end vers Niagara seront dotés de wagons spéciaux pour les vélos, afin de permettre aux usagers d’apporter leurs vélos pour explorer le sentier récréatif de la rivière Niagara, qui s’étend sur 56 kilomètres.

« En plus de bénéficier de l’une des plus grandes merveilles naturelles au monde, la région de Niagara compte des centaines d’attractions touristiques qui génèrent de nombreux emplois locaux et soutiennent l’économie, notamment des sites historiques, des parcs aquatiques et des salles de spectacle, a déclaré Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Avec la relance du service ferroviaire GO à partir de Toronto, les visiteurs et les résidents peuvent facilement planifier une excursion à Niagara et découvrir la beauté et le charme de la région – le tout en prenant simplement le train. »

La région de Niagara Falls fait partie des destinations parmi les plus populaires au Canada, attirant chaque année plus de 12 millions de visiteurs avant la pandémie de la COVID-19. Moteur économique de la province, l’industrie touristique de Niagara se traduit par environ 23 000 emplois dans la région. La relance d’un service de train GO permanent vers Niagara constitue une étape importante pour le développement économique de l’Ontario et le renforcement de l’industrie touristique de Niagara, qui représente 1,8 milliard $.

Source : Gouvernement de l’Ontario