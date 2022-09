Le Festival musical Francophonie en Fête (FF) revient en force dans le visage culturel de Toronto du 15 septembre au 7 octobre. L’organisme présentera une brochette étonnante d’artistes de la francophonie d’ici et d’ailleurs dans la programmation de sa 17e édition.



« Notre objectif principal est de présenter des artistes locaux établis et émergents franco-ontariens, et de mettre en valeur les nombreux musiciens issus de l’immigration franco-torontoise, explique Jacques Charrette, directeur général de FF. Ajoutez à cela deux grands noms de l’industrie musicale québécoise et notre public pourra se régaler des différents styles de musique proposés. Cette édition se voudra extravagante, dynamique et représentative de l’effervescence artistique et multiculturelle francophone de la région et d’ailleurs en Ontario. »



Il y aura deux spectacles en salles, soit le samedi 24 septembre à 20 h pour célébrer le 30ème anniversaire de l’album Sauver mon âme de Luc De Larochelière au Glenn Gould Studio avec en première partie la prestation de la chanteuse ontarienne Andréa Lindsay. Et le vendredi 7 octobre à 20 h, Louis-Jean Cormier présentera son spectacle au Paradise Theatre avec en première partie McLean. Les billets pour ces deux prestations sont en vente sur le site de Francophonie en fête.



31 spectacles gratuits



Du 15 au 18 septembre à l’amphithéâtre The Bentway sous l’autoroute Gardiner, au niveau de l’avenue Strachan, avec une terrasse aménagée pour servir nourriture, bières et cidres, et le 25 septembre au Carrot Common Green Roof situé au 348 de l’avenue Danforth à Toronto, le Festival présentera 31 concerts gratuits entre 12 h et 19 h. Les rythmes de la francophonie sous toutes ses formes seront représentés avec des artistes représentant l’étendue de la diversité multiculturelle franco-ontarienne, dont certains originaires d’Afrique, d’Haïti et des Antilles.



Parmi ces derniers, il y aura entre autres noms Tobias, Trio Hassiba, Cactus Club, N’Jacko Backo, Maryem Tollar, Stef Paquette, Julie Kim, Amélie et les Singes Bleus et LGS (Le Groupe SWING), Mimi O’Bonsawin, Abel Maxwell, Amadou Kienou et Swamperella au site de l’amphithéâtre The Bentway.



Puis sur le site du Carrot Common Green Roof pour le Jour des Franco-Ontariens, Monsieur Philippe amusera les enfants, Tobia le baryton chantera les hymnes franco-ontariens Mon beau drapeau et Notre Place, Philippe Flahaut chantera du blues, le groupe Ariko de Lafontaine fera danser l’auditoire avec sa traditionnelle musique franco-ontarienne, l’auteur Gabriel Osson proposera une Ode à Haïti et Dj UNPIER mettra la touche finale avec les titres les plus populaires de la musique francophone. Pour les heures de chaque artiste et tous les détails, consultez le site www.francophonie-en-fete.com/fr.

