Le Club canadien de Toronto (CCT) recevait, pour son déjeuner-conférence du 19 mai, la directrice régionale de Radio-Canada Ontario depuis décembre 2021, Zaahirah Atchia. Le thème de cette allocution était « Incarner le Canada d’aujourd’hui : une priorité du diffuseur public national ». Plus précisément, l’ancienne directrice générale de CHOQ-FM a parlé de diversité qui, selon elle, « est d’une pertinence incontestable maintenant plus que jamais ».

« Notre volonté, pour reprendre les propos de notre présidente-directrice générale Catherine Tait, est que les gens de tous les horizons, identités et capacités se sentent valorisés, reconnus et entendus par leur diffuseur public. Servir le public canadien dans sa pluralité est notre raison d’être. Par conséquent, l’équité, la diversité et l’inclusion sont intimement liées à notre vision d’être un diffuseur public inspirant », expliquait Mme Atchia d’entrée de jeu.

Elle a ensuite pris quelques minutes pour expliquer et définir les termes équité, diversité et inclusion. Selon la politique de Radio-Canada, la diversité est un « spectre des similitudes et différences entre les individus en milieu de travail. Parmi celles-ci figurent notamment l’origine nationale, la langue, la race, la couleur, le handicap, l’ethnicité, le genre, l’âge, la religion, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le statut socio-économique et la structure familiale. Il y a aussi les différences géographiques ou régionales, comme les accents, ou la diversité des idées et des expériences ».

Après avoir défilé ce que voulait dire pour la société d’État les mots inclusion et équité, elle a expliqué que les trois notions étaient intimement liées. Pour que cette approche fonctionne de manière durable, « l’environnement de travail doit non seulement être ouvert à la diversité mais il doit, en outre, être inclusif et équitable ». Radio-Canada en a fait une mesure de son succès.

« Notre plan sur l’équité, la diversité et l’inclusion 2022-2025 s’intitule donc à juste titre Cap sur le succès. Il accélère le travail déjà amorcé afin de concrétiser notre engagement à soutenir et à incarner la diversité de ce pays dans toute sa richesse, tant dans les contenus que nous créons que dans notre effectif », assure-t-elle.

« La pandémie a catalysé de grandes transformations socio-démographiques, économiques, scientifiques et technologiques. La montée en puissance des médias sociaux et de l’intelligence artificielle contribue progressivement à ce changement de paradigme. Les habitudes de consommation des contenus évoluent. Certaines études démontrent le recul de la durée d’attention des internautes. En même temps, on constate aussi l’émergence d’une conscience sociale collective. Certains experts estiment qu’avoir le bon produit ou le bon contenu ne suffira plus pour maintenir l’attractivité de l’offre au fur et à mesure que l’écosystème d’affaires et le marché évoluent. Pour rester compétitif et pertinent, l’agilité sera de mise. Par ailleurs, la qualité de l’offre devra être accompagnée par un attachement prononcé et bien articulé de la responsabilité organisationnelle et sociale », ajoute Mme Atchia.

Elle a terminé son discours en disant qu’un engagement de Radio-Canada à l’échelle de l’organisation est nécessaire à l’intégration réussie de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. « Nous tous, que ce soit à la création de contenus, au sein des boîtes de production indépendantes et dans le milieu syndical, travaillons ensemble pour faire en sorte que nos contenus reflètent réellement toute la diversité de notre pays. Nous nous engageons à ce que toutes les personnes vivant au Canada se sentent valorisées, reconnues et entendues par leur diffuseur public, d’un océan à l’autre », conclut-elle.

Une courte période de questions provenant des membres de l’auditoire était par la suite animée par Abel Maxwell. La prochaine activité d’importance du CCT sera la soirée de gala des Prix RelèveON, le jeudi 16 juin pour y découvrir les finalistes et lauréats de l’édition 2022. L’événement aura lieu au Berkeley Church, 315 de la rue Queen Est à Toronto.