Les dirigeants du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) recevaient le 20 mai, à l’Hôtel Marriott du centre-ville, ses partenaires communautaires pour un cocktail d’appréciation et une occasion après deux années de pandémie de célébrer les collaborations et les réalisations.



Cet événement était animé par Aline Nizigama, directrice des partenariats et communications au CFGT. Elle a d’abord introduit Isabelle Girard, membre du conseil d’administration de l’organisme pour le mot de bienvenue. « Le Centre francophone est grandement reconnaissant de chacun de ses partenaires car nos succès n’auraient pas lieu sans vous », dit-elle à l’auditoire.



Puis, ce fut au tour de la directrice générale du CFGT, Florence Ngenzebuhoro de prendre la parole pour faire un résumé des avancées et succès de son organisme depuis deux ans. Elle a profité de la présence d’Estelle Duchon, sa directrice du service de santé, santé mentale et développement de l’enfance et la jeunesse, ainsi que celle d’Aissa Nauthoo, sa directrice des services d’aide juridique, d’emploi et d’établissement pour leur permettre d’expliquer plus en détails aux partenaires les points forts et succès de chaque département.



Il a été question de la restructuration de certains services depuis 2019, l’expansion d’autres dont l’ajout d’une nouvelle direction des projets stratégiques et du logement, et bien sûr l’ouverture des trois nouveaux points de service à Mississauga, à l’aéroport Pearson et à Scarborough.



Le CFGT a également joué un rôle de catalyseur pendant l’incertitude de la pandémie de COVID-19 en offrant un accès équitable aux vaccins pour les francophones, en offrant des paniers de Noël et des repas chauds durant la période des Fêtes, et en éduquant pour mieux vaincre la pandémie. Mme Ngenzebuhoro a aussi annoncé que très bientôt, le CFGT annoncera l’embauche de deux nouvelles directions pour compléter l’équipe.



Par la suite, après une pause musicale avec l’artiste Abel Maxwell, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a tenu à féliciter le Centre pour ses accomplissements. Et c’est un Carol Jolin très émotif qui s’est adressé à l’auditoire, lui qui termine son dernier mandat à la présidence de l’AFO après six années à la tête de l’organisme provincial.

Après ces discours, les participants ont profité du buffet et de la musique pour célébrer avec les employés et dirigeants du CFGT.

Photo : Aissa Nauthoo, Florence Ngenzebuhoro, Carol Jolin, Estelle Duchon et Aline Nizigama