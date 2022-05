Le Comité olympique canadien (COC) a nommé le champion olympique et philanthrope Bruny Surin comme chef de mission d’Équipe Canada pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

« Paris a déjà une place spéciale dans mon cœur; ajoutons les Jeux olympiques à cette merveilleuse ville et cela sera une expérience sans pareil. Je suis tellement fier et reconnaissant d’être nommé chef de mission pour le Canada aux Jeux de 2024. J’ai hâte d’embarquer dans cette aventure et d’être là pour tous les membres de l’équipe; je serai leur partisan numéro un! »

Surin a représenté Équipe Canada en athlétisme à quatre Jeux olympiques et il a été un leader depuis plus de trois décennies au sein de la communauté de l’athlétisme. Comme chef de mission, il sera une source de soutien et de motivation pour les athlètes sur le terrain de jeu comme à l’extérieur et il agira comme porte-parole pour l’équipe avant et pendant ces Jeux olympiques. Surin n’en sera pas à une première expérience dans ce poste puisqu’il a été chef de mission d’Équipe Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en 2018.

Surin a été choisi pour ce rôle pour ses réalisations sportives, mais aussi pour son travail comme philanthrope, comme conférencier motivateur et modèle engagé auprès de jeunes athlètes. En 2002, il a créé la Fondation Bruny Surin pour contribuer à la promotion de l’importance de styles de vie saine et active. Chaque année, la Fondation a versé 20 000 $ en bourses aux étudiants athlètes, aidant les jeunes à assurer un équilibre entre leur pratique sportive et leurs études.

« Bruny est sans doute le choix parfait pour ce rôle, a dit Eric Myles, chef du Sport du Comité olympique canadien. Il est un membre notoire de la famille olympique et en plus, possède des qualités de rassembleur et de joueur d’équipe. Avec son parcours olympique incomparable et sa passion pour le sport et les gens, il sera l’ambassadeur par excellence d’Équipe Canada 2024. »

Surin a entrepris sa carrière olympique au saut en longueur aux Jeux de Séoul en 1988 avant d’ajouter les sprints à son arsenal sur les conseils d’un entraîneur. À ses deuxièmes Jeux olympiques, il a pris le quatrième rang à Barcelone en 1992. À ses troisièmes Jeux olympiques, Surin a écrit une page d’histoire comme membre de la légendaire équipe masculine du relais 4×100 mètres qui a remporté l’or à Atlanta en 1996, la première équipe à écarter les États-Unis du sommet du podium olympique dans cette épreuve. Avec son ancien coéquipier Donovan Bailey, Surin reste le codétenteur du record canadien au 100 mètres (9,84 secondes), une marque qu’il a égalée en remportant sa deuxième médaille d’or des Championnats du monde à cette épreuve en 1999.

« De ses réalisations sportives incroyables à son travail exceptionnel au sein de la communauté, Bruny est un véritable ambassadeur du sport. Sa passion contagieuse pour le sport et le travail d’équipe lui sera très utile dans son rôle de chef de mission », a ajouté Tricia Smith, quadruple Olympienne et présidente du COC.

Surin est lauréat de la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élizabeth II et de l’Ordre national du Québec en reconnaissance de sa carrière et de l’influence notable sur la jeunesse dans le sport. Il est compagnon de l’Ordre du Canada et membre du Temple de la renommée olympique du Canada et du Panthéon des sports canadiens.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 se dérouleront du 26 juillet au 11 août et comprendront 329 épreuves médaillées dans 32 sports. Paris deviendra la deuxième ville après Londres à accueillir les Jeux olympiques trois fois — 1900, 1924 et 2024. Paris 2024 marquera aussi les premiers Jeux olympiques à afficher un équilibre complet entre les sexes, avec la participation d’exactement 50 % d’athlètes masculins et féminins.

Source : Comité olympique canadien

Photo par Bernard Brault