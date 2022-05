Réunis le 9 mai à la Maison Campbell au 160, rue Queen Ouest, les membres de la Société d’histoire de Toronto (SHT) ont tenu la 36e assemblée générale de l’organisme.



L’ordre du jour a porté sur la reconnaissance des territoires autochtones, le choix d’un président et d’un secrétaire d’assemblée, l’adoption de l’ordre du jour, l’adoption du procès-verbal de la 35e assemblée du 10 mai 2021, le bilan des activités, le rapport de la présidente, le rapport financier et la période d’élection.



En abordant le bilan des activités de l’année écoulée, la SHT déclare un arrêt des activités à cause de la pandémie de COVID-19. « Étant donné l’incertitude causée par la COVID-19 et ses variants, on a abandonné la programmation prévue en 2021 et mis sur pause les Historitours. Toutefois, on a réussi à offrir plusieurs conférences sur la plateforme Zoom dont certaines en collaboration avec l’Alliance française ».



« Notre public s’étend maintenant jusqu’en Europe », a précisé Lisette Mallet, présidente de la Société d’histoire de Toronto.

La présidente a aussi profité de l’occasion pour remercier les collaborateurs et les partenaires de la SHT qui ont contribué à la transition de l’organisme vers le numérique, ce qui lui a permis de poursuivre ses activités malgré les restrictions imposées par la pandémie.



En plus de cette transition vers le numérique, la SHT a remis le prix Jean-Baptiste Rousseau à CHOQ-FM et à la coopérative radiophonique pour leurs nombreuses années au service de la communauté francophone de Toronto.



La période des élections a permis à Christine Pilotte Ruthland (vice-présidente), Christian Bode (secrétaire), ainsi que Jennifer Jean-Pierre, Chantal Smieliauskas et Nicole Baboulène (administrateurs) de se joindre au conseil d’administration de la SHT.

Lisette Mallet a rappelé, en fin d’assemblée, que les mêmes défis demeurent pour la SHT : « trouver un endroit sécuritaire pour conserver nos archives et celles de la communauté francophone; les recherches continuent ».



« La Société d’histoire demeure la seule organisation pour raconter l’histoire de la présence francophone à Toronto en français. C’est un exercice qui doit être constamment répété », a conclu Mme Mallet.



La prochaine activité de l’organisme aura lieu le mercredi 25 mai, à 19h, à l’Alliance française de Toronto alors que Christian Bode proposera une conférence sur les aventures des Acadiens aux îles Malouines.

PHOTO: Les membres du conseil d’administration de la SHT. De gauche à droite, Sylvie Wieler, Lynn Biscott, Christian Bode, Lisette Mallet, Catherine Frelin (derrière), Nicole Baboulène et Rolande Smith.