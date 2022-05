Le mercredi 11 mai, l’Université de l’Ontario français (UOF) accueillait des représentants de la communauté, invités et membres de la communauté universitaire dans le cadre d’un double événement présenté en simultané au campus de Toronto et le studio du pavillon Excentricité du Collège La Cité à Ottawa. Il s’agissait de l’installation du chancelier Paul Rouleau et du vice-chancelier et recteur, Pierre Ouellette à Toronto, et de la toute première remise de certificats à Ottawa aux 18 étudiants, membres du personnel du collège La Cité, attestant leur réussite au programme de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur.

La cérémonie de Toronto était animée par Anaïs Latulippe, conseillère principale en relations publiques et relations médias pour l’UOF, et à Ottawa par Carole Nkoa, vice-rectrice adjointe aux Partenariats, collectivité et relations internationales à l’Université. La présidente du Conseil de gouvernance de l’UOF, Dyane Adam, a d’abord pris la parole pour féliciter la chancellerie et la première cohorte étudiante.

« L’UOF, l’audacieuse, l’innovante, continue de s’épanouir et de prendre sa place distincte dans le paysage universitaire ontarien et canadien. Notre chancelier, notre recteur et vice-chancelier ainsi que nos diplômés méritent tous nos vives félicitations. Vous ouvrez aujourd’hui la porte à des générations de futurs anciens et anciennes de l’UOF. »

Elle a ensuite énuméré le parcours de Paul Rouleau avant de procéder, avec l’aide du secrétaire général de l’UOF, Emmanuel da Silva, à la cérémonie protocolaire d’installation du chancelier et la signature du serment d’office suivi de celles du recteur et vice-chancelier, Pierre Ouellette.

Paul Rouleau qualifie son mandat au sein de l’Université du « plus beau fleuron de ma carrière. En tant qu’institution d’envergure, l’UOF ancre la langue et la culture dans la communauté qu’elle sert et contribue à la vitalité économique de l’Ontario. Je suis convaincu qu’elle sera bientôt le premier choix [d’université] pour les jeunes de nos écoles de langue française ainsi que ceux des programmes d’immersion ».

Dans son discours, M. Ouellette a insisté sur le fait que l’UOF est redevable à la communauté francophone qui a voulu et encouragé sa mise en place.

« La tradition universitaire en français dans le centre et sud-ouest de l’Ontario est à construire, dit-il, et c’est la tâche à laquelle les équipes de l’UOF s’attellent avec un dévouement remarquable. Le protocole et les pratiques que nous mettons en place font partie de cette tradition que nous bâtissons ensemble. C’est un des aspects que je retiens de la cérémonie d’aujourd’hui. Cette remise de certificats laisse aussi présager une autre pratique cruciale de la mission de l’UOF, celle de contribuer à former des citoyennes et des citoyens qui, par leur implication, enrichiront nos communautés et la francophonie. »

À Ottawa, la présidente-directrice générale de La Cité, Lise Bourgeois était « fière de souligner le succès de cette première cohorte de diplômés composée de membres du personnel du Collège La Cité. Je tiens à les féliciter chaleureusement, notamment pour le partage de connaissances et d’expériences dont ils ont fait preuve, allant au-delà même de la formation et dont les secteurs à l’enseignement du Collège ont pu bénéficier. Cette initiative témoigne aussi d’une étroite collaboration avec l’Université de l’Ontario français ».

Après la remise des certificats à Ottawa, la double cérémonie s’est achevée avec la prise de photos officielles dont celles des cortèges d’honneur à Toronto et Ottawa.

Photo : Les membres du cortège d’honneur de la cérémonie d’installation à Toronto. De gauche à droite : Alexie Tcheuyap (Université de Toronto), Serge Miville (Université de Sudbury), Luc Bussières (Université de Hearst), Dyane Adam (UOF), Pierre Ouellette (recteur de l’UOF), Paul Rouleau (chancelier de l’UOF), Franco Vaccarino (Université de Guelph) et Emmanuel da Silva (UOF)