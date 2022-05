L’Association pour la promotion de la réussite scolaire APRORESCO Éducation a reçu une subvention de 49 800 $ dans le cadre du Fonds pour les communautés résilientes de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO).

Ces fonds permettront à l’organisme confronté aux effets de la crise sanitaire de continuer à offrir gratuitement du soutien scolaire aux élèves dont la plupart sont issus de milieux défavorisés.



La subvention vise aussi à accroître la capacité d’APRORESCO Éducation à accueillir davantage de jeunes lors des sessions d’appui scolaire. Le député provincial Vincent Ke de Don Valley North a déclaré que « la pandémie de COVID-19 a présenté de nombreux défis pour les élèves et les familles.

Il est essentiel que les francophones de Don Valley North et de tout l’Ontario obtiennent les soutiens dont ils ont besoin pour bien réussir grâce à des ressources d’apprentissage en ligne importantes, pertinentes et accessibles.



« APRORESCO Éducation donne l’exemple en démontrant l’importance des communautés résilientes afin d’inspirer la résilience chez les autres. Cet organisme rend un excellent service à la communauté et je sais que de nombreux étudiants francophones et leurs familles continueront à bénéficier de ce soutien essentiel. »



Pour continuer à soutenir virtuellement les élèves dans leurs apprentissages, la subvention a permis à APRORESCO Éducation de bâtir un site Web uniquement dédié à l’appui scolaire, de créer une plateforme sur laquelle on retrouve une application Web qui permet la gestion du tutorat virtuel et deux applications mobiles pour l’inscription des élèves, des enseignants et des bénévoles.



Ayant pour mission essentielle la promotion des valeurs de l’éducation au sein de la communauté francophone, l’association sensibilise aussi les parents sur leur rôle en éducation, participe au renforcement des capacités professionnelles des élèves en éducation grâce à des ateliers de formation et des séances de réseautage.

Elle contribue à la mise en œuvre de divers projets à caractères humanitaire et social.

Source : APRORESCO Éducation