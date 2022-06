La station radiophonique torontoise CHOQ FM est déterminée à contribuer de manière efficace à la lutte contre le racisme et la haine par le biais du projet « Stop racisme 105.1 ».

Selon le responsable, Joseph Tamko, le projet est à l’origine une initiative de l’ancienne directrice générale de CHOQ-FM, Zaahirah Atchia. Il a été rendu possible grâce à une subvention fédérale de 49 000 $ octroyée à la Coopérative radiophonique de Toronto.

« C’est vraiment en janvier 2022 que l’étape de recherche et de préparation a commencé concrètement », explique M. Tamko. Il rappelle que l’idée d’extraire cette gangrène du corps social n’est pas accidentelle. Deux situations motivent son combat.

« Étant un jeune afro-descendant né en France et d’origine camerounaise, et ayant immigré au Canada il y a une quinzaine d’années, le racisme systémique, les micro-agressions et la discrimination sont malheureusement des réalités auxquelles je fais face depuis l’âge de 5 ans. Avec le meurtre de Georges Floyd, le 25 mai 2020, le monde semble avoir commencé à prendre conscience de l’existence et de l’horreur du racisme », dit-il.

Sous cet angle, « Stop racisme 105.1 » vise à mobiliser les connaissances et de mener une sensibilisation participative contre le racisme et la discrimination dans les domaines de l’emploi, de la justice, de la participation sociale et du numérique. La sensibilisation, selon M. Tamko, porte avant tout sur l’existence du racisme absolu.

« Aujourd’hui malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui nient l’existence de cette ségrégation. Il suffit d’écouter François Legault, le premier ministre du Québec. Si un responsable au plus haut niveau d’un gouvernement peut dire sans complexe que la discrimination raciale n’existe pas au Québec, d’après vous, quel signal est envoyé aux populations? C’est pour cela qu’il est juste de dire avec acuité que le racisme existe réellement », argumente-t-il.

Pour le directeur multimédia de CHOQ-FM, le projet est principalement axé sur Internet et les médias sociaux avec une présence sur les ondes. Le média participatif et alternatif permet à la communauté francophone de s’exprimer et de se joindre à une multitude de plateformes sous les formats audios et visuels.

Son message à l’endroit des personnes auteures des actes de racisme est clair : « Personnellement j’aimerais leur dire que le racisme systémique est réel et que son impact est dramatique et dévastateur. Je les invite à suivre « Stop racisme 105.1 » et éventuellement à avoir une discussion respectueuse à cœur ouvert », souligne-t-il.

Dans l’optique d’accompagner cette action sociale, le Camerounais compte ajouter des séries de témoignages et élargir les thèmes traités en rapport avec le racisme. Toutefois, le projet rencontre des difficultés. « Les principaux obstacles sont d’ordre financier et logistique », a-t-il relevé.

Pour les attentes, le projet n’a pas la prétention de faire disparaitre ce fléau vieux de plusieurs siècles. Néanmoins, « à la fin de ce projet et tel que défini dans l’accord avec le gouvernement, j’espère pouvoir donner la visibilité aux organismes qui contribuent à la lutte contre le racisme. De mon point de vue, la solution ne peut venir qu’à travers la participation de toutes les parties prenantes et de toutes les institutions de la société civile », conclut M. Tamko.

(Photo : LinkedIn)

Joseph Tamko, directeur multimédia à CHOQ-FM