Les membres du conseil d’administration (CA) de Retraite active de Peel ont convié leurs membres le 17 mai pour l’assemblée générale annuelle de l’organisme au Centre Frank McKechnie de Mississauga.



Au programme : compte rendu des activités de l’année, quelques amendements aux Statuts et Règlements, présentation des états financiers et des prévisions budgétaires, et élection des membres du CA. Jean-Luc Bernard, président du Centre francophone du Grand Toronto, a présidé l’assemblée.



Après l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2021, la présidente de l’organisme, Lorraine Gandolfo a présenté le rapport des activités pour la dernière année, période au cours de laquelle les rencontres et ateliers étaient offerts principalement de façon virtuelle.

« Nous sommes devenus des experts en rencontres virtuelles et hybrides, explique-t-elle, même si cela n’a pas été facile. Cependant, les membres de Retraite active ont fait preuve de patience et de flexibilité, ce qui a permis d’utiliser la plateforme Zoom pour offrir des activités aux aînés francophones de Peel. »



Les membres ont repris petit à petit leur programmation dans leur salle communautaire située au Centre Frank McKechnie. « Cette situation n’a pas empêché les dirigeants du Centre d’appuyer nos activités en offrant de défrayer, entre autres, l’achat de matériel, de livres, de laine pour les tricoteuses, et le repas Swiss Chalet pour souligner le temps des Fêtes et qui a permis de nous retrouver en personne en décembre dernier, indique Mme Gandolfo.



« Le partenariat avec la Ville de Mississauga s’avère essentiel afin de nous permettre de continuer à croître. Nous en sommes des plus reconnaissants. »



L’organisme a offert une panoplie d’activités depuis un an : ateliers sur la nutrition et la santé, d’autres sur l’artisanat et l’appréciation de l’art, de mise en lecture et de vitrail, ainsi que des sessions de Pilates et de renforcement musculaire. Le perlage, la courtepointe et la photographie ont également fait partie de la programmation.



« Il est clair pour nous que le contact humain et les occasions de socialiser sont très appréciés de nos membres, ajoute Mme Gandolfo, car les après-midi de jeux sont très populaires. Nous n’avons malheureusement pas eu la chance de faire des marches nordiques et de la raquette aussi souvent que nous le souhaitions, mais ce n’est que partie remise. »



Retraite active a bénéficié de quelques subventions qui ont permis de développer un plan stratégique grâce à la Fondation Trillium de l’Ontario, et d’améliorer son site Web et de développer des outils pour le Réseau d’entraide avec l’appui financier de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.



« Une subvention du ministère des Services aux aînés de l’Ontario a permis d’offrir une programmation artistique captivante dont le point culminant a été l’Expo Arts du 27 avril dernier. La nouvelle chorale Coup d’cœur de l’organisme y a fait ses débuts et l’avenir est prometteur! », conclut la présidente.



La rencontre s’est terminée par l’élection de quatre membres pour pourvoir les postes vacants et, sans surprise, Françoise Myner, Élaine Molgat, Adrien Gaudet et Édith Groleau ont été réélus par acclamation. Avec 112 membres actifs, les dirigeants de l’organisme sont très enthousiasmes pour les années à venir.

Photos : Lorraine Gandolfo, présidente de Retraite Active de Peel