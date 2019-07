L’organisme Centres d’Accueil Héritage (CAH) a accueilli une soixantaine de personnes lors de son assemblée générale annuelle (AGA) le mercredi 26 juin à Place Saint-Laurent. C’est d’ailleurs avec grande fierté que les membres du conseil d’administration, de la direction générale et de l’équipe de CAH en ont profité pour célébrer les 40 ans de cheminement de l’organisme depuis sa fondation et les accomplissements d’une année 2018-2019 fort productive, devant les membres de la communauté, les partenaires, les bailleurs de fonds, sans oublier les résidents et les clients présents.

À l’ordre du jour, il y avait le bilan annuel de l’année écoulée. Un bilan positif pour l’organisme qui a fêté récemment son 40e anniversaire. Au cours de cette dernière année, CAH a, entre autres, révisé sa carte stratégique. « On a fait une consultation auprès de nos membres et de la communauté et les gens voulaient vraiment que CAH soit plus visible auprès de ses partenaires et dans la communauté », mentionne Paul Lapierre, directeur général adjoint de CAH. Le centre a donc revu son plan de communication en mettant l’accent sur sa visibilité en ligne et sur les réseaux sociaux – augmentation de 30 % du nombre de ses abonnés sur sa page Facebook. CAH affiche désormais une nouvelle image.

Au cours de la dernière année, le centre a aussi bonifié ses services à Oshawa avec l’ajout d’une troisième journée de service de jour à Oshawa et le lancement d’une nouvelle unité de soins de transition de CAH, ajoutant un chaînon manquant au continuum des services de santé communautaire en français.

« Ça permet aux gens de quitter plus tôt les hôpitaux et de venir chez nous en transition avant de retourner chez eux. Ça sauve de l’argent au système et ça nous permet d’accompagner les gens 24 h sur 24 », souligne M. Lapierre.

D’autres points positifs sont à noter telle l’accréditation qu’a reçue le centre par Agrément Canada, un gage de qualité dont les équipes de CAH sont fières.

Cependant, CAH doit faire face à certains défis, notamment le fait qu’il n’y ait pas assez de place dans ses locaux. « Les gens aimeraient qu’on offre plus de logements. Dans la prochaine année, on va devoir faire une étude de faisabilité pour augmenter notre nombre de résidences où faire un meilleur partenariat avec des maisons de soin de longue durée », confie M. Lapierre.

Pour sa part, Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du Centre francophone de Toronto (CFT) et invitée d’honneur de cette AGA a souligné que CAH a « réussi à créer un milieu très accueillant, très joyeux, et je pense que ça fait toute la différence pour les résidents. »

« Le partenariat entre le CFT et CAH est très important, surtout pendant les changements en cours dans le secteur de la santé en Ontario. De façon proactive, CAH et CFT ont tout de suite déposé une demande conjointe au ministère pour devenir une des équipes de santé de l’Ontario afin de pouvoir desservir la population de langue française de la région du grand Toronto »,a renchéri Maryse Francella, présidente sortante de l’organisme.

Du côté du conseil d’administration (CA), deux nouvelles personnes ont été élues : Richard Labelle et Joyce Irvine. Après l’AGA, le nouveau CA s’est réuni pour élire les membres de son comité de direction pour l’année 2019-2020 : Colette Raphaël (présidente), Marek Nesvadba (vice-président), Joyce Irvine (secrétaire) et Sylvie Lavoie (trésorière). Les autres membres du CA sont Maryse Francella, Denis Frawley, Jamie Guerra, Claire Prest et Richard Labelle.

PHOTO: Maryse Francella s’adresse aux participants.