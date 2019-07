Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire du Consortium national de formation en santé (CNFS), a annoncé le 27 juin dernier un nouveau financement de 1 million $ étalé sur 5 ans au Collège Glendon, le campus bilingue de l’Université York, afin d’améliorer la formation pour les services de soins de santé en français.

Avec ce financement, Glendon établira un nouveau certificat en démence et santé cognitive et un baccalauréat spécialisé en neuropsychologie cognitive. Ces programmes procureront aux professionnels de la santé dans les communautés francophones du centre-sud de l’Ontario un accès effectif à une formation axée sur les récentes avancées, stratégies et modalités de traitement des personnes francophones et bilingues vulnérables aux problèmes cognitifs attribuables au vieillissement.

Les nouveaux programmes, dont le lancement est prévu en automne 2019, aideront les intervenants de première ligne à se pourvoir d’une expertise en santé cognitive, maximisant ainsi la capacité de la main-d’œuvre en soins de santé à gérer les conditions associées aux troubles cognitifs, élargissant du même coup l’offre active de soins en français dans le sud de l’Ontario.

Les apprenants qui suivront cette nouvelle formation bénéficieront d’expériences concrètes, ce qui favorisera le développement de compétences adaptées aux réalités particulières des francophones en Ontario. La certification leur permettra de mieux intervenir auprès des aînés francophones, et ce, quels que soient leurs besoins ou leurs situations particulières.

« Le campus Glendon de l’Université York offre des programmes bilingues de grande qualité et des programmes en français depuis plus de 50 ans. Ce nouveau financement nous aidera à accroître l’accès des francophones à une éducation postsecondaire, a mentionné Rhonda L. Lenton, présidente et vice-chancelière de l’Université York. En adoptant une approche collaborative et inclusive, York et Glendon contribueront à répondre à des besoins émergents dans des domaines comme les services de santé tout en renforçant les liens dans la communauté francophone. »

Le nombre de francophones souffrant d’une maladie dégénérative dans le sud de l’Ontario augmentera de 34 % d’ici 2020, accroissant la demande pour des services en santé spécialisés dans ce domaine.

« Je suis ravie de voir l’offre de cours en formation initiale et continue et la recherche dans le domaine du vieillissement et de la santé cognitive se développer grâce au CNFS, a déclaré Dominique Scheffel-Dunand, coprincipale par intérim du campus Glendon. Ces développements en neuropsychologie à Glendon permettront d’aider à relever les défis identifiés dans le domaine de la santé cognitive dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. »

De plus, le campus Glendon accueillera une école d’été CNFS au printemps 2020 afin d’améliorer et d’accélérer la mobilisation des connaissances, le partage des ressources et d’intensifier la collaboration essentielle entre les chercheurs et les travailleurs francophones de première ligne en soins de santé.

SOURCE : Collège Glendon