La 37e édition de la Franco-Fête de Toronto avait lieu du 5 au 7 juillet au Yonge-Dundas Square. « Ce qui nous intéresse c’est le positionnement international de la francophonie torontoise. Pendant un week-end, les francophones occupent l’intersection la plus achalandée au Canada pour offrir une programmation en français », glisse Michel-Olivier Matte, directeur général de l’événement.

M. Matte, qui était également présentateur de l’évènement, a parlé en français et en anglais. Ce bilinguisme a pu attirer un public plus divers. « Le festival s’adresse aux gens de la communauté, mais il y a aussi de nombreux touristes qui ont écouté la musique et qui ont demandé en quelle langue les artistes chantaient. Beaucoup n’étaient pas au courant qu’on parlait aussi français au Canada. Cela permet aux gens de mieux connaître la communauté francophone », s’est réjoui M. Matte.

Cette fête fut un véritable hommage à la francophonie plurielle avec des musiciens venant d’un peu partout au pays. C’est la chanteuse franco-manitobaine Rayannah qui a ouvert les célébrations le vendredi soir au Wenona Lodge. Le samedi fut marqué par un clin d’œil à l’Afrique francophone. « Ça fait longtemps qu’on y pense de faire ce focus, mais ça prend plusieurs étoiles alignées pour placer des artistes de la même région dans une même journée avec les horaires de tout le monde. C’est toujours un défi. Cette année, on est très content d’avoir pu réussir », souligne fièrement M. Matte. Mais la pluie est venue perturber la série des concerts de l’après-midi. Cela n’a pas eu l’air de perturber Medhi Cayenne! Le chanteur d’origine algérienne est arrivé tout sourire sur scène malgré un public très parsemé. Très professionnel, l’artiste a tout donné et a même blagué sur le temps maussade. Avec son bagout et son pep légendaire, Medhi Cayenne a descendu les quelques marches de la scène et est venu chanter juste devant les spectateurs qui ont dégainé leurs téléphones portables pour immortaliser le moment. « Il est vraiment bien lui », glisse Marianne, une Française qui ne connaissait pas du tout Medhi Cayenne. L’artiste vient d’acquérir une nouvelle admiratrice!

Le groupe Nomad Stone, révélation Radio-Canada 2018-2019 en musique du monde, a lui eu encore moins de chance lors de sa performance. Des trombes d’eau ont fait fuir presque tous les spectateurs qui se sont réfugiés sous les arcades de la place. Il restait néanmoins des irréductibles, sous leur parapluie qui ont résisté tant bien que mal à la pluie battante. Tant mieux pour eux, ils ont pu apprécier le spectacle dans son entièreté.

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition de la Franco-Fête qui révélera de nouveaux artistes bourrés de talent!

PHOTO: UNI-T en spectacle