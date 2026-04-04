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Chrismène Dorme

L’organisme Point Ancrage Jeunesse (PAJ) a offert un après-midi mémorable aux amateurs d’art et de culture avec l’évènement Expressions afro-francophones, une célébration vibrante de la créativité et de l’identité d’expression française en Afrique.

Entre rires, rythmes et couleurs, la jeunesse a investi la scène pour faire résonner des mots puissants – fierté, identité, héritage, avenir – et prouver que l’art est aussi un moyen de raconter son histoire et de la promouvoir.

Plus qu’un spectacle, la rencontre du 21 mars a été un véritable carrefour de talents, où danse, musique, peinture, mode et écriture se sont entremêlés pour donner vie à une effervescence créative. Plus de 230 personnes étaient réunies pour partager ce moment de fête et de convivialité.

L’initiative a tenu toutes ses promesses. La séance a débuté par un mot de bienvenue et une table ronde jeunesse inspirante, avant de laisser place à un spectacle vibrant. Vingt jeunes ont fait rayonner leurs voix et leurs créations, accompagnés par une équipe de mentors spécialisés : Abel Maxwell pour la direction artistique, Gabriel Osson pour la peinture et l’écriture, Marie Siaho pour la peinture, Orianne Diebou pour la mode, Loanna Thomaseau pour l’art graphique et Rosine Ngansop pour la danse; le tout coordonné par la maîtresse de cérémonie Eunice Boué.

Avant de monter sur scène, les participantes ont suivi un programme structuré comprenant ateliers, répétitions et essais, créant « une énergie collective » propice à l’expression artistique.

« Depuis plusieurs mois, ils se sont engagés dans un parcours artistique qui leur a permis d’explorer leurs talents et de transformer leurs expériences en création », explique Edwige Ngom, présidente-directrice générale de PAJ. Elle confie sa fierté de voir ce projet se concrétiser par un spectacle aussi brillant, fruit d’un travail passionné.

Pour eux, cette expérience a été une vraie transformation. Plusieurs ont exprimé leur fierté de valoriser leurs racines et de raconter leur héritage à leur manière. Selon Mamadou Ndaw, coordonnateur des projets de l’organisme, ils ont trouvé « un espace pour explorer leur identité, s’exprimer en français et partager leurs histoires ».

Pour Inès Benzaghou, directrice générale de l’Oasis Centre des femmes et partenaire du projet, « l’art est un espace puissant pour raconter nos histoires, affirmer nos identités et valoriser la richesse de nos cultures dans la communauté. Quand la jeunesse crée, toute la communauté grandit ».

La journée s’est conclue par un défilé de mode signé Orianne Diebou et un moment de réseautage chaleureux autour d’un buffet, ponctuant ainsi la fête où la créativité et l’identité afro-francophones ont été mises à l’honneur.

Plus qu’un simple spectacle, Expressions afro-francophones a été un véritable tremplin pour la jeunesse, un espace où l’art devient vecteur d’identité, de culture et de fierté. À travers ces créations, chaque jeune a affirmé son héritage et contribué à faire briller la richesse de la communauté afro-francophone, et laisse ainsi une empreinte durable dans les cœurs et les esprits.

Photo : Les équipes de peinture, écriture et mode avec leurs mentors (Crédit : PAJ)