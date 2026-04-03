[adrotate banner=" "

Alexia Grousson

Du 18 au 28 mars, le campus Glendon de l’Université York a vibré au rythme de la Semaine de la Francophonie, une série d’événements conçus pour souligner la richesse et la diversité des cultures d’expression française.

Concerts, ateliers artistiques, rencontres et activités sportives se sont succédé dans une atmosphère à la fois festive et inclusive, rassemblant étudiants, professeurs et membres du personnel autour d’un objectif commun : faire vivre la langue française au quotidien.

« Nous voulons donner de la visibilité à la francophonie, montrer sa diversité à Glendon et représenter toutes les communautés. À travers une programmation variée, l’initiative visait également à reconnaître le rôle central des étudiants, présent et à venir de la francophonie », explique la professeure agrégée Usha Viswanathan.

Parmi les moments forts, le concert du chanteur torontois Matéo Delahaye-Brown. Avec des reprises d’artistes tels qu’Aya Nakamura et Stromae, l’artiste bilingue a proposé une performance mêlant français, anglais et influences R&B. Ce concert, dynamique et accessible, a illustré à lui seul la pluralité linguistique et culturelle que célèbre la francophonie contemporaine.

La programmation a également fait une large place aux pratiques corporelles et artistiques. L’atelier de danses africaines animé par Lua Shayenne a invité les participants à explorer les rythmes traditionnels du Mandé, en Afrique de l’Ouest. À travers les mouvements, la respiration et le rapport au sol, ils ont été amenés à ressentir leur corps comme un espace de connexion à la terre, dans une démarche à la fois artistique et introspective.

Le lendemain, un atelier de fabrication de bracelets animé par l’artiste métisse algonquine Diane Montreuil a offert un moment de partage. Entre gestes artisanaux et récit de vie, elle a évoqué son parcours personnel, son rôle de cheffe de clan et les valeurs qui guident son engagement. Les artistes en herbe ont ainsi confectionné des bracelets en cuir, perles et os. Chaque couleur portait une symbolique (le rouge pour l’esprit de vie, le vert pour la nature) dans une atmosphère propice à l’échange et à la réflexion sur l’acceptation de soi.

Dans un registre plus ludique, un quiz sur la Francophonie a rassemblé une trentaine de participants autour de questions d’histoire, de géographie et de culture générale. Pensé comme un espace informel et convivial, ce lieu permet aux francophones de se rencontrer, d’échanger et, surtout, de vivre en français.

L’esprit de communauté s’est également exprimé sur le terrain sportif, avec un tournoi amical de soccer qui a réuni des équipes mixtes composées d’étudiants, de professeurs et d’employés. Dans une ambiance festive, rythmée par la musique et ponctuée de moments de convivialité, cette activité a renforcé les liens entre les membres de la communauté Glendon.

La programmation s’est poursuivie avec un atelier de danse algérienne animé par la doctorante Salima Kouaci. Elle proposait une réflexion sur le corps comme espace de mémoire et de liberté. Inspirée par l’idée que plus les femmes ont d’espace, plus elles sont équilibrées, elle a encouragé les participants à s’approprier le mouvement comme forme d’expression personnelle, au son du guellal et de la derbouka.

Enfin, une rencontre avec la juge Michelle O’Bonsawin de la Cour suprême du Canada a abordé des enjeux plus institutionnels. Évoquant son identité autochtone et franco-ontarienne, elle a partagé son parcours ainsi que son regard sur les défis juridiques contemporains touchant ces communautés, offrant une perspective engagée et inspirante.

Au fil des activités, la Semaine de la Francophonie à Glendon a démontré que la langue française est bien plus qu’un simple outil de communication. Elle est un vecteur de diversité, de créativité et de rassemblement.

« Par le biais de nos activités, nous avons fait vibrer la francophonie. Nous avons montré qu’elle est multiple, peu importe la race ou la culture, et que chacun y a sa place », conclut Usha Viswanathan.

Photo : Les participants au tournoi de soccer (Crédit : Univ. York)