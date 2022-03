Pour marquer la Journée internationale de la Francophonie et le Mois de la Francophonie dans la Ville reine, l’ACFO-Toronto, à l’initiative du Consul général de France, Tudor Alexis, a organisé le 21 mars un premier lever du drapeau de la Francophonie devant les écoles secondaires Toronto Ouest et Saint-Frère-André.

Animée par la vice-présidente de l’ACFO-Toronto, Zahra Diallo, l’activité a eu lieu au pied des mâts des drapeaux canadien et franco-ontarien devant le site scolaire.

Parmi les invités, à noter la présence de Jennifer Mckelvie, de la Ville de Toronto, Pierre-Emmanuel Jacob, de l’Alliance française, Catherine Tadros du Bureau du Québec, Édith Dumont de l’Université de l’Ontario français, Lise Béland du Collège Boréal, des représentants des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde ainsi que de Tudor Alexis.

Ce dernier n’a pas manqué de souligner le thème de la Journée internationale de la Francophonie à travers le monde, « La Francophonie de l’avenir ».

« Hisser pour la toute première fois, le drapeau international de la Francophonie me touche particulièrement, indique le Consul général de France. C’est un moment qui, comme dans une grande famille, démontre que nous partageons les mêmes valeurs. »

Il a rappelé la signification du drapeau et de ses cinq couleurs qui représentent les États et gouvernements participant au Sommet de la Francophonie, apportant une dimension inter- nationale au symbole.

« Elles représentent les cinq continents auxquels appartiennent les partenaires de la Francophonie, ajoute M. Alexis. Et vous remarquerez que toutes les couleurs de la Francophonie canadienne s’y retrouvent, soit le bleu pour les francophones du Québec et de l’Alberta, le vert pour les francophones de l’Ontario, le jaune pour les Franco-Manitobains et les Fransaskois, le rouge du drapeau canadien, et un mélange du bleu, du blanc et du rouge pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick. »

Il a remercié les élèves pour cet événement et leur a rappelé « qu’il y a 321 millions de francophones sur la planète et que « la Francophonie de l’avenir, ce sont eux ». La cérémonie du lever du drapeau international de la Francophonie a suivi les discours et s’est achevée avec l’interprétation des hymnes nationaux du Canada et de la France, ainsi que de l’hymne franco-ontarien Notre Place.

PHOTO (crédit: Richard Caumartin) – Quelques dignitaires et représentants des conseils scolaires s’apprêtent à lever le drapeau international de la Francophonie.