Le traditionnel concert du temps des fêtes de l’ensemble vocal Les Voix du cœur a, de nouveau cette année, attiré quelques centaines de spectateurs à l’église du Sacré-Cœur de Toronto.

Tenu le samedi 15 décembre en après-midi, le concert bénéfice au profit de Centres d’Accueil Héritage (CAH) aura permis de recueillir 1842 $ à la porte de l’église et 1280 $ ont été remis à l’organisme par les choristes des Voix du cœur.

« Ces fonds seront utilisés pour acheter des bons d’épicerie à Noël et des articles de première nécessité tout au long de l’année tels que des lunettes, des appareils auditifs et des dentiers afin d’améliorer le confort des aînés les plus démunis, a indiqué Jean Tété de CAH, quelques jours avant la fête de la Nativité.

« Nous avons recueilli davantage que l’an passé et avons dépassé notre objectif, a précisé M. Tété.

Pour sa part, l’ensemble vocal, qui célébrera son 25e anniversaire en juin prochain, a profité de ce concert au profit de CAH pour donner un avant-goût de son spectacle du 1er juin au théâtre Isabel Bader. Les Voix du cœur ont ainsi interprété Pourquoi chanter, Le temps des cathédrales, La bohême et Alegria.

Place aux chansons festives!

Les choristes, sous la direction de Manon Côté, ont ensuite proposé aux spectateurs les plus belles chansons du temps des fêtes. Cinq autres chansons ont ainsi été offertes au public visiblement très satisfait.

À souligner également la performance des nouveaux venus 2018-19 dans La cumparsata, véritable tango culinaire dirigé par Lucie Marion.

Puis, ce fut au tour de la chorale d’enfants de l’école Sainte-Madeleine d’en mettre plein les oreilles des paroissiens, familles et amis du Sacré-Cœur présents pour l’occasion.

Pour son dernier numéro, la trentaine de jeunes choristes se sont unis aux Voix du cœur pour interpréter Notre place, un témoignage de solidarité en lien avec les événements récents qui ont touché profondément la communauté franco-ontarienne. Les spectateurs, qui avaient les paroles de la chanson dans le programme, ont été invités à se joindre à eux.

Le spectacle s’est terminé avec un pot-pourri enlevant composé de huit chansons dont Dans nos vieilles maisons, C’est dans l’temps du jour de l’An.

De retour en 2019, Les Voix du cœur invitent francophones et francophiles à inscrire les dates du spectacle CABARET au Lula Lounge les 12 et 13 février et du spectacle d’anniversaire, CRESCENDO, le 1er juin au théâtre Isabel Bader.

Deux soirées à ne pas manquer!

PHOTO: Les choristes, dirigés par Manon Côté, chantent Notre Place.