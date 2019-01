Une journée bien remplie d’activités était planifiée à l’école secondaire Étienne-Brûlé le samedi 15 décembre alors que le Centre de santé communautaire (CSC) Taibu recevait des familles immigrantes francophones de Scarborough et de North York pour son quatrième brunch de Noël. D’autres activités étaient greffées à la soirée dont, en après-midi, une rencontre de l’art et de la littérature organisée par la coalition pour des communautés en santé du CSC Taibu de Scarborough, Kay Créole d’entraide et de services professionnels et Remy’s Art Project.

Un vernissage, une exposition d’artefacts, de vaisselle historique et d’œuvres d’art haïtiennes étaient organisés dans les couloirs de l’entrée principale d’Étienne-Brûlé. Une exposition littéraire a permis aux nombreux visiteurs de rencontrer trois auteurs du Centre-Sud-Ouest, soit Fété Kimpiobi (Nyota, le secret de la plume) et Nafée Faïgou (Masques), toutes deux de la région du Niagara, et Gaston Mabaya (Sur les pas de Jésus) de London.

Les enfants sont venus en grand nombre et ont fait la file durant près de deux heures avant le souper pour l’opportunité de rencontrer le père Noël et de prendre une photo en famille. « C’est notre première année à l’extérieur du Centre de santé communautaire à Scarborough car notre espace devenait trop petit. Pour l’année prochaine, nous faisons déjà des projections pour une plus grande salle. Environ 200 francophones ont participé à l’évènement aujourd’hui », confirme Darling Emile, coordonnatrice des services en français à Taibu.

Au cours de la soirée dans l’amphithéâtre de l’école, Francesca Cinéas a assuré l’animation avec des chants de Noël, des danses et des jeux pour les enfants. « Dans le cadre du projet Jouons à l’intégration à travers l’art et le théâtre,financé par Patrimoine canadien, nous présentions une exposition d’oeuvres des participants aux différents ateliers de santé par l’art à Taibu, explique Mme Emile, de même qu’une représentation théâtrale avec l’appui d’Ekin Agency intitulée Mon premier hiver au Canada. Le texte de cette pièce porte sur la réalité des immigrants qui arrivent au Canada en provenance de pays tropicaux (émotions et adaptation). »

Le père Noël a fait la joie des enfants en distribuant des cadeaux à chacun d’entre eux, suivi d’un repas multiculturel, de remerciements aux nombreux bénévoles de l’organisme et au public. La soirée s’est achevée toute en musique alors que les participants ont envahi le plancher de danse.

PHOTO: Quelque 200 personnes ont participé au brunch de Noël.