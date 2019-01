Le comité organisateur de la Semaine de la francophonie de Toronto, sous la présidence de Lise Béland du Collège Boréal, et avec l’appui de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, a annoncé la tenue de sa 19e édition qui se déroulera du 20 au 30 mars 2019.

Déployée sur dix jours, la Semaine de la francophonie proposera à tous les francophones et francophiles de la région des dizaines d’activités et événements culturels, artistiques, littéraires et scientifiques, dans toute la ville.

Quatre dates ont été choisies par le comité organisateur, soit le 20 mars pour le cocktail d’ouverture dans l’édifice du Toronto Star (sur invitation), le 21 mars pour une soirée cinéma québécois, le 23 mars pour une journée familiale au Collège Boréal, et le 30 mars pour le spectacle de Rosalie Vaillancourt à l’Alliance française de Toronto.

Le Comité organisateur ont remercié les partenaires communautaires pour leur implication continue, inhérente au succès de la Semaine de la francophonie de Toronto, et se réjouit de pouvoir à nouveau collaborer avec eux dans le cadre de cette prochaine édition. Le programme complet sera officiellement annoncé prochainement.

Les organismes faisant partie du comité organisateur sont le Collège Boréal (coordinateur), le Bureau du Québec à Toronto, le ministère des Affaires francophones de l’Ontario, le Centre francophone de Toronto, Francophonie en Fête, le Collège Universitaire Glendon, l’Alliance française de Toronto, Oasis Centre des femmes et le Consulat général de France à Toronto.

« Le Collège Boréal est un acteur communautaire engagé. À ce titre, coordonner la Semaine de la francophonie de Toronto avec autant de partenaires communautaires de talent rassemblés autour d’une même table est un privilège. C’est une très belle responsabilité qui fait honneur à notre institution », indique Lise Béland, présidente du comité de la Semaine de la francophonie, vice-présidente Toronto et CSO du Collège Boréal.

« En tant que célébration populaire et festive de la langue française et des cultures francophones, la Semaine de la francophonie participe pleinement à la diffusion et à la promotion des richesses culturelles canadiennes. Cette mise en exergue de notre diversité est fondamentale à l’équilibre de notre société du vivre-ensemble, que nous défendons à la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures », ajoute Guy Matte, directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

La Semaine de la langue française et de la francophonie est un événement culturel annuel organisé dans plusieurs pays, ainsi que plusieurs provinces et villes canadiennes, avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie, autour du 20 mars, Journée Internationale de la Francophonie. La Semaine de la francophonie de Toronto a vu le jour dans sa forme actuelle en 2001. Chaque année, sous l’impulsion d’un comité organisateur composé d’institutions francophones locales, la communauté est invitée à développer une série d’initiatives culturelles, artistiques, littéraires, scientifiques dans l’objectif de célébrer et de promouvoir la francophonie sous toutes ses formes et dans toute sa diversité.

SOURCE et PHOTO: Comité organisateur de la Semaine de la francophonie de Toronto