Le mercredi 9 janvier dernier, l’Alliance Française de Toronto (AFT) conviait la communauté à l’inauguration de sa nouvelle galerie d’art, au vernissage de l’exposition photographique Nos photos de tournage, présentée par la productrice Marie-José Raymond et l’auteur et réalisateur Claude Fournier, ainsi qu’à un mini-concert intime avec le fameux guitariste Stéphane Wrembel en en duo avec le guitariste Tak Arikushi.

Plus de 150 personnes ont visité la nouvelle galerie bâtie où se trouvait auparavant un stationnement du côté sud du bâtiment au 24, chemin Spadina. La nouvelle galerie ressemble à un large corridor qui joint la galerie Pierre Léon au théâtre. L’effet est plutôt réussi car le constructeur a gardé le mur de briques extérieur dans son extension. Le nouveau lieu est l’aboutissement d’un long processus qui a débuté avec l’ouverture du théâtre en 2014 et qui s’achève aujourd’hui avec l’ouverture de cette galerie.

« La définition d’inauguration dit que c’est un début, un commencement de quelque chose qui a des conséquences durables, explique le directeur général de l’Alliance Française, Jean Grenier Godard. Et c’est bien là tout le but de cette nouvelle galerie, c’est d’offrir, pour les années à venir, un nouveau territoire d’expression pour les communautés francophones afin de leur offrir une visibilité plus importante. »

« Parce que la culture, c’est un peu comme le bonheur, ça se partage. Et si l’AFT est déjà aujourd’hui reconnue comme le centre culturel francophone de référence du Grand Toronto, nous voulons accueillir davantage encore d’artistes et de talents. Parce que pour vivre et grandir, nos communautés ont besoin de s’exprimer culturellement. » M. Grenier Godard en a profité pour souligner le travail de ceux qui l’ont précédé au cours des dix dernières années et qui ont tous, depuis la « vision éclairée » d’André Debussy, soit Jean-Claude Dution, Patrick Riba, Frédéric Letheuf et Thierry Lasserre. Ce dernier est revenu de la Chine pour assister à cette soirée. Parmi les autres invités pour cette inauguration et coupe officielle du ruban, à noter la présence du Consul général de France à Toronto, Marc Trouyet.

Les visiteurs ont eu droit à un cocktail et de petites bouchées commandités par Grand Marnier, Le Baratin et Saveurs sucrées. Ils ont pu rencontrer Marie-José Raymond et Guy Fournier, responsables de Éléphant, mémoire du cinéma québécois, qui numérise, restaure et rend graduellement accessible l’ensemble des longs métrages de fiction québécois. D’ailleurs les photos des gens derrière la caméra exposées à la galerie proviennent de cette collection.

Finalement, le clou de la soirée pour plusieurs était ce concert intime de Stéphane Wrenbel, un avant-goût du talent incroyable de ce guitariste de renommée mondiale qui reviendra le 13 avril prochain au Théâtre de l’Alliance Française avec les musiciens Thor Jensen, Ari Folman Cohen et Nick Anderson pour présenter son spectacle The Django Experiment. Pour les amateurs de guitares, ce sera un happening culturel incontournable.