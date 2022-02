Francophonie en Fête vient d’annoncer la venue de Pierre Lapointe en concert au Théâtre Paradise,de Toronto, le 26 février prochain à 20 h.

Honoré par de nombreux prix et disques d’or depuis le début de sa longue carrière, l’auteur-compositeur et interprète québécois s’inscrit dans la tradition de la chanson francophone avec une musique pop soyeuse et des textes très travaillés.

Précédé d’une réputation d’artiste aux multiples facettes, ce dandy excentrique trimballe son piano et sa voix cristalline sur les scènes du monde entier avec un réel succès.

« Un chanteur populaire », c’est ainsi qu’il se décrit lui-même, fort de ses nombreux passages sur les plus grandes scènes canadiennes, belges et françaises. Chaque fois, c’est le même accueil pour un artiste très prolifique qui a déjà publié 16 albums enregistrés en studio comme en public.

Au Canada, le public a pu l’apprécier en tant que coach dans les éditions 3, 4, 5 et 8 de l’émission Star Académie, diffusée sur TVA.

Sur la scène du Théâtre Paradise de la Ville reine, Pierre Lapointe présentera son nouveau spectacle intitulé Pour déjouer l’ennui. Retrouvez-le accompagné de ses quatre musiciens, avec sa mélancolie, racontant tantôt l’amour et ses détours, tantôt la joie et la tristesse.

Pierre Lapointe exprime encore une fois dans ce spectacle son amour pour la chanson d’expression française. Avec ses nouveaux titres qui brillent et résonnent en nous, tels de petits bijoux précieux et délicats, Pierre Lapointe donne raison une fois de plus à tous ceux qui le placent parmi les grands noms de sa génération.

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le site de Francophonie en fête. Le nombre de billets est limité à 50 % de la capacité de la salle.

SOURCE – Francophonie en Fête

PHOTO (crédit: Kelly Jacob) – Pierre Lapointe