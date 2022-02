Le samedi 29 janvier, environ 35 personnes se sont rassemblées en ligne pour l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Communauté du Trille blanc. Ce regroupement a vu le jour en novembre 2019 et, déjà, des progrès considérables ont été accomplis dans l’atteinte de ses objectifs.

Mais qu’est-ce que cet organisme et quel est son mandat? Jean Bouchard en a résumé les grandes lignes dans son mot de la présidence. « Il fait doux de caresser un rêve par les temps qui courent. Le projet de la Communauté du Trille blanc nous permet d’oublier un peu la COVID et de nous propulser dans le futur car, si tout va selon nos plans, notre village pour les aînés francophones et francophiles de la grande région de York deviendra réalité en 2025! Il sera fait principalement de logements résidentiels, mais il y aura aussi et surtout une vie francophone intergénérationnelle dans notre village, avec des services de santé, un espace culturel et du commercial aussi ».

Hé oui! Telle est l’ambition de ce groupe : aménager un vaste site au sein duquel se trouverait un complexe résidentiel adapté aux besoins et aux goûts des aînés de langue française et les entourer d’une vie communautaire elle aussi marquée au sceau de la francophonie.

Ce « village », comme aiment l’appeler ses promoteurs, est loin d’être une chimère. En effet, l’AGA fut l’occasion de rappeler qu’un des développements majeurs de 2021 fut l’appui généreux de la famille Mirkopoulos qui s’est engagée à offrir un prêt sans intérêt de 10 millions $ pour l’achat du terrain nécessaire à l’établissement de la Communauté du Trille blanc.

Ce geste a d’ailleurs valu à Carole et Steve Mirkopoulos de se faire décerner, pendant l’AGA, le premier Prix de la reconnaissance de la Communauté du Trille blanc, dédié à ceux qui contribuent de façon remarquable à son développement.

Le projet est donc fermement engagé et l’un des objectifs que le conseil d’administration (CA) se fixe pour 2022 est de solidifier ses appuis et d’en solliciter de nouveaux. Des ponts ont d’ailleurs été bâtis avec le monde politique, le milieu communautaire et le secteur de la santé pour faire avancer toutes les facettes de ce futur « village ».

Ainsi, Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, était du nombre des dignitaires présents à l’AGA et s’est dit « impressionné et heureux » de cette initiative pour les aînés et de son bon déroulement.

En ce qui concerne le CA, le seul changement auquel aura donné lieu l’AGA fut de permettre à Michel Sorensen d’accéder à la vice-présidence. Outre Jean Bouchard, qui occupe la présidence, le reste de la composition du CA se décline comme suit : Daniel Niesing (trésorier), Carole Mirkopoulos (secrétaire), Anne Sirois-Niesing (soutien au secrétariat), Carole Drouin, Betty Durocher, Paul Durocher, Yves Lévesque, Rémi Nolet, Sylvain Rouleau et Angèle Serré (membres).

Adoption des états financiers, dévoilement du logo de l’organisme, approbation d’un changement aux statuts et règlements, etc. : l’AGA s’est déroulée sans coup férir et a démontré aux participants que des progrès concrets et importants sont réalisés pour les francophones de la région de York.

PHOTO – Jean Bouchard, président de la Communauté du Trille blanc